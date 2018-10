Region Pinneberg in Kürze : Wölfe in der Region +++Mädchen fällt vom Dach+++Leiche am Willkomm Höft+++Geiselnahme in Hamburg+++Bessere Radwege

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

15. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Wölfe in der Region: Jungtiere aus einem dänischen Wolfsrudel haben in den vergangenen Wochen vor allem in der Region Barmstedt für Aufruhr gesorgt.

Quickborn Die Arbeiten im neuen Tagebau-Bereich des Quickborner Modellbauvereins RC-Glashaus liefen am Wochenende ohne Verzögerungen.

Wedel Eine 16-jährige Hamburgerin ist am Freitagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, kletterte die Jugendliche alkoholisiert auf das Dach einer Wedeler Bootshalle. Außerdem wurde am Hundestrand in Wedel östlich vom Willkomm Höft eine Leiche gefunden. Rettungsdienst und Feuerwehr bargen den Leichnam der älteren Frau. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. ad

Elmshorn Mit dem 670000-Euro-Programm „Eselsbrücke“ will die Stadt Elmshorn gemeinsam mit Unternehmen am Grauen Esel den Radverkehr stärken. Jetzt vermeldet die Stadt Fortschritte.

Pinneberg Die Resonanz auf die Ausstellungseröffnung von Fotografien des Rellingers Tim Rädisch war riesig. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen macht er mit einer Camera Obscura.

Schleswig-Holstein Spektakuläre Aktion auf der Hitzler-Werft am Elbufer im schleswig-holsteinischen Lauenburg: Werftarbeiter haben das 95 Meter lange Binnenschiff „BCF Sprinter“ durchgeschnitten.

Hamburg Die Hamburger Polizei hat gestern die Wohnung eines verschanzten Mannes gestürmt und den Verdächtigen festgenommen. Der Zugriff der Spezialeinheit sei erfolgt und der Mann überwältigt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Es habe keine Verletzten gegeben. Zu den Umständen des Zugriffs machte der Sprecher keine Angaben. Der Mann hatte sich verschanzt und war mutmaßlich bewaffnet.