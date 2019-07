von René Erdbrügger

02. Juli 2019, 13:25 Uhr

Pinneberg | In der Innenstadt wird saniert und morgen beginnt auch noch das Weinfest: Deswegen muss der Wochenmarkt am Donnerstag, 4. Juli, ausfallen. Das teilt die Stadt Pinneberg mit.

Aufgrund der begonnenen Bauarbeiten in der Bismarckstraße und der damit verbundenen Vollsperrung sei eine Verlegung in diesen Bereich nicht möglich.