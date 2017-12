Wo Kinder sich ausprobieren dürfen

vergrößern 1 von 2 Foto: Springer 1 von 2

von Ute Springer

erstellt am 13.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Klettern, hüpfen, rennen – was noch vor einigen Jahren zum ganz normalen Kinder-Alltag gehörte, scheint heute eher die Ausnahme zu sein. „Die Bewegungserfahrung schafft Selbstvertrauen. Deswegen ist es so wichtig, dass Jungen und Mädchen sich ausprobieren“, weiß Petra Sommerfeld-Behrens, die seit Mai den Tangstedter Markus-Kindergarten leitet.

Die gelernte Erzieherin, die als Zusatzqualifikationen Psychomotorik und Kinderturnen vertiefte, weiß, wovon sie spricht: „Als stellvertretende Leiterin habe ich 20 Jahre lang im Hasloher Kindergarten gearbeitet. Da bringe ich einige Erfahrung mit.“ Insgesamt arbeitet sie seit 34 Jahren mit Kindern. Besonders großen Wert legt sie auf das Außengelände, das ihrer Ansicht nach möglichst vielfältige Optionen zur Bewegung für die Jungen und Mädchen bereit halten sollte. „Die Kinder hier dürfen immer nach draußen und sind dort auch stets beaufsichtigt“, betont Sommerfeld-Behrens.

Auch die räumliche Aufteilung der Kita ist so gestaltet, dass Experimentierlust und Neugier geweckt werden. „Wir haben Fachfrauen und -männer, die für bestimmte Bereiche spezialisiert sind“, erklärt die Leiterin. Da gibt es das Atelier in dem gemalt wird, die Werkstatt, in der geschraubt und die Bauecke, in der zum Beispiel Klötze gestapelt werden. „Die Kinder dürfen ihren Interessen nachgehen, und wir motivieren sie, auch mal etwas Neues zu versuchen“, erläutert sie. Zwang dagegen sei gänzlich tabu.



Offene Gruppen, strukturierter Ablauf





Stukturiert ist der Tagesablauf dennoch: Bis 9 Uhr wird der Nachwuchs zur Kita gebracht, dann gibt’s ein offenes Frühstück für alle. In kleinen Gruppen findet anschließend der Morgenkreis statt, und ab 10 Uhr können die Kinder die vorhandenen Angebote nutzen. „Das Mittagessen nehmen wir in drei Gruppen eingeteilt zu uns – dann ist es ruhiger und die Atmosphäre entspannter“, berichtet die Leiterin.

Auch wenn sie selbst durch ihre Führungsposition weniger direkt mit den Kindern zu tun hat, bereut sie ihre Entscheidung keineswegs: „Die neuen Aufgaben sind spannend und aufregend, es macht mir Spaß, die Herausforderung anzunehmen.“ Schließlich hat sie die Qualifikation zur Leiterin in mehreren Fortbildungs-Modulen absolviert und ist gut auf die Situation vorbereitet.

„Außerdem habe ich ein tolles, engagiertes Team, das ist sehr bereichernd“, betont die Leiterin. Gemeinsam mit allen Mitarbeitern werde regelmäßig der Arbeitsalltag reflektiert und darüber nachgedacht, was noch besser gemacht werden könne.

„Das alles geschieht auch vor dem Hintergrund, dass immer mehr Kinder immer mehr Stunden am Tag in der Kindertagesstätte verbringen“, sagt Sommerfeld-Behrens. Der Bedarf an Plätzen sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen, und dem müsse Rechnung getragen werden. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Tangstedt klappt sehr gut – ich bin hier toll aufgenommen worden“, lobt die Leiterin. Ähnlich wie zuvor in Hasloh fühlt sich die Pädagogin im Dorf „pudelwohl“ – und sieht den Entwicklungen gespannt entgegen.