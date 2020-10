Pinneberg : Wo ist Laura Marie Schmidt? 16-Jährige nach Streit mit Pflegeeltern verschwunden

Bisherige Fahndungsmaßnahmen haben laut Polizei nicht zum Erfolg geführt.

21. Oktober 2020, 14:05 Uhr

Pinneberg | Seit Sonntag (18. Oktober) wird die 16-jährige Laura Marie Schmidt aus Pinneberg vermisst. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung um die Jugendliche wiederzufinden.

Wie Polizeisprecherin Sandra Firsching am Mittwoch (21. Oktober) mitteilte, soll sich das Mädchen mit ihren Pflegeeltern in der Wohnung gestritten haben. Nachdem sie die Wohnräume verließ, ist sie in unbekannte Richtung verschwunden.

Die 16-jährige ist etwa 1,62 Meter groß, schlank, hat dunkelbraune Haare und trägt ein Nasenpiercing sowie einen Ohrtunnel. Am Tag ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Felljacke, schwarze Jeans mit Löchern und schwarz-weiße Sneaker.

Hinweise aus der Bevölkerung

Laut Firsching haben bisherige Fahndungsmaßnahmen nicht zum Erfolg geführt. Aus diesem Grund wendet sich die Polizei an die Bevölkerung und bittet um Hinweise auf den Verbleib der Jugendlichen.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer (04101) 2020 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

