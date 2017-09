Wo die wilden Waschbären wohnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Wildtierstation HH/SH 1 von 1

Es wird ruhiger. Nach einer kräftezehrenden Frühjahrs- und Sommersaison kann in der Wildtierstation Hamburg/Schleswig-Holstein in Klein Offenseth-Sparrieshoop wieder etwas durchgeatmet werden. Das kleine Team um Christian Erdmann, seit 2012 Stationsleiter, hat in diesem Jahr bereits mehr als 1370 Pfleglinge aufgenommen. In der vom Kreis Pinneberg anerkannten Auffangstation werden jährlich mindestens 1800 verletzte, verwaiste oder hilflose Wildtiere versorgt. Zwischen April und August herrscht in der gemeinnützigen Einrichtung Hochbetrieb.



Rettung junger Tiere in Not

Zu dieser Zeit werden hauptsächlich in Not geratene Jungtiere in der Station gehegt und gepflegt. Junge Feldhasen, die von Hunden attackiert wurden. Rehkitze, deren Mütter bei Verkehrsunfällen starben und junge Singvögel oder Eichhörnchen, die von Katzen verschleppt wurden oder durch Baumfällarbeiten ihre Kobel (Nester) verloren haben. Die Hauptursache sind allerdings Zivilisationseinflüsse.

Die Handaufzucht und die Vorbereitungen auf die Wiederauswilderung nehmen viel Zeit in Anspruch – während der Sommermonate bleibt nur wenig Raum für naturpädagogische Angebote. Erdmann sieht diese jedoch als wichtige Ergänzung zur alltäglichen Tierpflege. „Es herrschen leider immer noch viele Vorurteile und Unwissen im Umgang mit Wildtieren“, sagt er. So würden Schulen und Kindergärten großes Interesse daran haben, „wie wir vor Ort über den richtigen Umgang und die Bedürfnisse der Tiere aufklären“. Erdmann, der auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrungen zurückblickt, fügt an: „Auch auf dem Land gibt es leider zahlreicher Kinder und Jugendliche, die noch nie einen Igel gesehen haben oder die eine Amsel nicht als solches erkennen können“.



Waschbären als Kletterkünstler

Jetzt in der letzten Jahreshälfte müssen deutlich weniger Pfleglinge versorgt werden. Für Erdmann und sein Team endlich mehr Zeit für die Kinder. Ein Highlight der Station sind sechs kletterfreudige Waschbären. Die Tiere können in ihrem 600 Quadratmeter großen Freigehege von einer Aussichtsplattform beobachtet werden. Einige Schulklassen und Kindergartengruppen haben ihren Besuch bereits angemeldet. Weitere Vormittagstermine sind aber noch frei. Gruppen bis maximal 25 Personen können an den Führungen teilnehmen.

Da die Arbeit der Einrichtung des gemeinnützigen Wildtier- und Artenschutzzentrums maßgeblich durch Spenden finanziert wird, muss ein Teilnahmebetrag von mindestens 2,50 Euro für die naturpädagogischen Angebote gezahlt werden. Bei Interesse bietet die Station auch Mitmachaktionen wie den Bau von Nistkästen an.

