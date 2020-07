Wissen erhalten, Natur schützen

Bienenmuseum Jung-Imker Jens Damaske engagiert sich als Museumsbeauftragter / Einladung zu einem virtuellen Rundgang

von Uta Habekost

10. Juli 2020, 14:19 Uhr

Moorrege | „Das Bienenmuseum ist geschlossen, aber es tut sich was. Wir nutzen die Zeit, um mit der Zeit zu gehen“, sagt Jens Damaske. Den 40 Jahre alten Appener hat die Leidenschaft für die kleinen Insekten gepackt. Der Jung-Imker, der sein Hobby mit einer wachsenden Gruppe von Menschen teilt, hat gerade den Posten des Museumsbeauftragten des Moorreger Bienenmuseums übernommen.

89 Mitglieder zählt der Imkerverein Uetersen, der das Museum in der Klinkerstraße 82 betreibt, aktuell. Stolze 960 Besucher zählte das Bienenmuseum − das einzige in Schleswig-Holstein − im vergangenen Jahr. In diesem Jahr hat den Bienenfreunden das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das engagierte Team, das Vorsitzende Stefanie Willmann um sich versammelt hat, lässt sich nicht ausbremsen. „Wir sind breit aufgestellt“, sagt Willmann, die den Verein seit einem Jahr leitet. „Eigentlich sind alle aktiv − jeder in seinem Bereich.“ Das Neueste, was mit vereinten Kräften umgesetzt werden konnte, ist ein virtueller Rundgang durch das Museum.

Dass Jens Damaske sich als Museumsbeauftragter einbringen möchte, freut die Vorsitzende und den gesamten Vorstand. Er hat den Posten von Katja Prüssing übernommen und möchte ihre Arbeit fortsetzen − sobald es wieder geht. Dazu gehört der Besuch von Kitagruppen und Schulklassen im Bienenmuseum an der Moorreger Klinkerstraße. „Wir möchten bei den Kleinen ansetzen und zeigen, wie wichtig es ist, Bienen zu haben und die Natur zu schützen“, sagt der Industriemeister Metall. Er geht mit Elan und vielen Ideen an seine neue Aufgabe. „Museumsarbeit hat so einen staubigen Ruf, wir möchten moderner werden“, sagt er. Das neue digitale Konzept kommt da gerade recht. „Ich möchte Modernes und Altes verzahnen und daran mitwirken, dass das Wissen um die Imkerei nicht verloren geht“, fasst er seine Motivation in Worte. Damaske selbst ist im Mai vor zwei Jahren durch den Kauf eines Grundstücks in Mecklenburg-Vorpommern zur Imkerei gekommen. Auf dem frisch erworbenen Gelände stand ein heruntergekommener Imkerwagen mit einer Bienenbeute. Den Bienen darin ging es schlecht. Das konnte der Appener nicht mit ansehen. Er beschloss, die Bienen zu retten und nahm Kontakt zu einem Imker vor Ort auf. Seitdem sammelte er Informationen, schloss sich dem Imkerverein Uetersen an und eignete sich binnen kurzer Zeit viel Wissen an.

Das Museum in der Corona-Zeit zu öffnen, kommt nicht infrage − es gibt kein Sicherheitskonzept, beispielsweise ist es im Treppenhaus nicht möglich, die Abstände einzuhalten. Zudem sind viele der Museumsführer älter und gehören damit zur Risikogruppe. „Das wäre unverantwortlich“, sagt Vorsitzende Willmann. Deshalb legt sie Interessierten einen digitalen Besuch des Museums ans Herz.

■ www.imkerverein-

uetersen.de