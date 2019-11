Voting des Tages : Wird es durch die Gelbe Tonnen in den Kommunen sauberer werden?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

04. November 2019, 20:00 Uhr

Das Problem ist bekannt: Ist an Abfuhrtagen das Wetter stürmisch, fliegen die Gelben Säcke in den Städten und Dörfern kreuz und quer durch die Gegend. Das Resultat: Am Ende des Tages liegt überall Müll. Mit der Einführung der Gelben Tonne im Kreis Pinneberg soll sich das bald ändern. Von der Umstellung versprechen sich GAB und Kommunen unter anderem mehr Sauberkeit. In den Städten und Gemeinden werde es in Zukunft direkt am und auch nach dem Abfuhrtag deutlich sauberer aussehen.

Wir fragen daher heute: