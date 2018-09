Wird Drosteiplatz zum Platz der Kinderrechte?

von René Erdbrügger

12. September 2018, 11:16 Uhr

Der Drosteiplatz in Pinneberg soll die Zusatzbezeichnung „Platz der Kinderrechte“ erhalten. Der Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren folgt damit einem Antrag des Kinderschutzbundes. Ausschussvorsitzender Dieter Tietz (Foto, SPD) sprach am Dienstag während der Sitzung für seine Fraktion, die den Antrag unterstützt: „Das Anliegen des Kinderschutzbundes ist es, durch den symbolischen Akt der Benennung des Drosteiplatzes mit der Zusatzbezeichnung ‚Platz der Kinderrechte‘ auf diese aufmerksam zu machen und damit im Rahmen der bundesweiten Kampagne des Kinderschutzbundes auch der Forderung Nachdruck zu verleihen, die Kinderrechte endlich in das Grundgesetz aufzunehmen.“

Vorstellen könne sich die SPD, dass zusätzlich auf einer Tafel über konkrete Kinderrechte informiert werde.

Die CDU brachte einen eigenen Antrag ein, den sie später jedoch zurückzog. Demnach sollte die Drosteiwiese mit der Zusatzbezeichnung „Park der Kinderrechte“ versehen werden. Die Drosteiwiese sei ebenso zentral gelegen und der Kindertag werde eigentlich hauptsächlich dort veranstaltet. Außerdem unterstreiche die grüne Parkanlage aus Sicht der CDU eher die Wichtigkeit der Thematik, da die Wiese mit ihren Spielmöglichkeiten besser mit Kindern und Kinderrechten verknüpft werden könne.

Doch die CDU ließ sich von dem Argument überzeugen, dass es um den rechtlichen Aspekt gehe und nicht darum, dass dort Kinder spielten. Auch die Grünen und Unabhängigen stimmten dafür. Die FDP votierte dagegen. Andere Gremien müssen indes noch zustimmen.

Seit 26 Jahren gelte die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 auch in Deutschland, aber laut Umfragen kenne sie kaum jemand, führte Tietz aus. In 41 Artikeln verpflichteten sich die der Konvention beigetretenen Länder, für eine Vielzahl von Kinderrechten einzutreten. Dazu gehörten unter anderem das Recht auf Unversehrtheit, das Recht nicht arm zu sein, das Recht auf ein hochwertiges Betreuungsangebot in Kita und Schule sowie ein Recht auf Beteiligung und Mitbestimmung.