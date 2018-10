Wird die Schule videoüberwacht?

Auto und Laptops aus Kreisberufsschule Pinneberg gestohlen / Teile der Beute in Belgien entdeckt / Politik diskutiert Maßnahmen

von Bernd Amsberg

20. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Ein Auto, 30 Laptops und wertvolle Werkstattgerät. Das war eine richtig fette Beute. Der Schaden: ein höherer fünfstellige Betrag. Erbeutet haben die Sachen Kriminelle bei einem Einbruch in die Pinneberger Kreisberufsschule. Die Schule, die zum wiederholten Mal im Fokus von Straftätern stand. Und deshalb ist die Debatte um die Einrichtung einer Videoüberwachung erneut aufgeflammt.

Die Pinneberger Berufsschule ist seit mehr als einem Jahr Tummelplatz von Kriminellen. Es gab in den vergangenen Monaten mehrfach Sachbeschädigungen und Einbrüche. Außenjalousien, Fenster und eine Laterne wurden demoliert sowie Feuerwerkskörper in die Metallwerkstatt geworfen. Bereits damals wurde Schaden im fünfstelligen Bereich angerichtet. Als Reaktion auf diese Vorfälle wurde die Außenbeleuchtung der Schule ausgebaut und ein Sicherheitsdienst engagiert.

Dennoch schlugen Kriminelle in der Nacht zum 30. August erneut zu und richteten hohen Schaden an. Außer den Laptops wurde das Ausbildungsfahrzeug, ein Hyundai i 10, entwendet. Erstaunlich: Ein Teil der Beute wurde später in Belgien entdeckt und von der Polizei sichergestellt, berichtet Oliver Carstens, Sprecher der Pinneberger Kreisverwaltung. Bis auf sechs seien die Laptops noch funktionsfähig gewesen. Das hat laut Carstens dazu geführt, dass der Schaden „nur“ noch im vierstelligen Bereich ist. Doch Teile der Politik haben nun endgültig die Nase voll von dem kriminellen Treiben in der Berufsschule. Schon vor einem Jahr war über die Installation einer Videoüberwachung auf dem Gelände diskutiert worden. Nun macht die CDU Druck: „Videoüberwachung hätte die Täter möglicherweise abgeschreckt“, sagt Kerstin Seyfert, Vorsitzende des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport. Schon 2017 habe man über solche Maßnahmen gesprochen, nachdem es damals bereits zu Vandalismus mit Folgekosten im hohen fünfstelligen Bereich gekommen sei. SPD und Grüne hätten sich jedoch gegen eine Videoüberwachung ausgesprochen, so die Christdemokratin Seyfert. Nun wurde die Kreisverwaltung beauftragt, die Kosten für eine Videoüberwachung zu ermitteln.