„Wir waren schneller als die Sirene“

erstellt am 20.Sep.2017 | 16:21 Uhr

Die Ellerhooper Jugendwehr trifft als Erste am Unfallort im Ellerhooper Wohngebiet Klosterkoppel ein. Ein Pkw liegt seitlich im Graben. Darin ist ein Verletzter eingeklemmt. Schaulustige stehen herum. Die dramatische Szene ist aber glücklicherweise nur gestellt: Es handelt sich um die Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Ellerhoop. Die 14 Jugendfeuerwehrleute und Jugendleiter Olaf Hahn kamen die 100 Meter von der Feuerwache zu Fuß. Ihnen folgten Wehrführer Michael Graumann und vielen Besuchern, darunter Mitglieder der Ehrenwehr, Bürgermeisterin Wiebke Uhl, etliche Politiker und viele Eltern mit ihren Kindern. Die Jugendwehr sperrte den Unfallort mit Flatterband ab, hinter dem sich die Zuschauer sammelten. Zeitgleich mit der Dorfsirene rückten drei Einsatzfahrzeuge, darunter auch das alte Löschfahrzeug (LF8), mit Blaulicht und Martinshorn an. Graumann kommentierte humorvoll: „Die Feuerwehr ist schneller als die Sirene.“ Einsatzleiter Christian Stindt teilte die 35 Brandschützer in zwei Gruppen ein, von denen eine mit Spreizer und Schere die verletzte Person, gespielt von Matthias Egge, aus dem Fahrzeug zu schneiden begann. Die andere Gruppe baute zur Sicherheit die Wasserversorgung auf. Feuerwehrfrau Vanessa Röder krabbelte durch die Heckklappe zu dem Verletzten und betreute ihn. Gruppenführer Erik Krützfeldt sprach den Verunglückten durch das geöffnete Seitenfenster an. Graumann informierte das aufmerksame Publikum per Megaphon über die Arbeitsschritte der Wehr. Schließlich konnten die Seitentür und das Dach entfernt, die Frontscheibe mit der Glassäge geöffnet werden. Das Unfallopfer konnte erfolgreich aus dem Auto geborgen werden.

Anschließend gab es eine gemütliche Zusammenkunft bei kühlen Getränken und Grillwurst in der Feuerwache. „Unser 29 Jahre altes LF8 ist vielleicht zum letzten Mal im Einsatz gewesen“, so Graumann. Es werde gemeinsam mit dem 21 Jahre alten Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) gegen ein nagelneues, größeres LF10 ausgetauscht. „Wir hoffen, dass wir es nach drei Jahren Planung und Bau im November abholen und einweihen können“, so Graumann. Jüngst war er mit Hahn in Ulm, wo das Fahrzeug hergestellt wird. Die beiden hatten noch Detailwünsche zum Innenausbau für die Gerätschaften besprochen. „Es fehlen jetzt noch die rote Außenfarbe sowie der entgültige Innenausbau“, sagte Graumann. Zusätzlich erhält die Wehr einen neuen neunsitzigen Mannschaftstransportwagen. Für Transportfahrten kann die Wehr dann auf zwei Wagen zurückgreifen.

„Wir haben jetzt eine kleinere Übung an einem Wochentag gemacht, weil ich die Feuerwehrleute nicht immer an den Wochenenden belasten möchte“, so Graumann. Die Einweihung der neuen Fahrzeuge ist auch für einen Sonntag geplant. Eine groß geplante Übung erfolgt 2018 mit dem neuen Feuerwehrfahrzeug.