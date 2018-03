„Wir machen Haustürwahlkampf“

CDU in Pinneberg beginnt mit Kampagne zur Kommunalwahl im Mai – und will mit Bürgern ins Gespräch kommen

von shz.de

24. März 2018, 16:59 Uhr

Die CDU in Pinneberg will nicht kleckern, sondern klotzen: Der Stadtverband startet heute offiziell mit seinem Wahlkampf und hat sich für die kommenden fünf Jahre einiges vorgenommen. „Wir machen einen Haustürwahlkampf“, sagt die Vorsitzende und Bürgervorsteherin Natalina di Racca-Boenigk. „Wir wollen mit dem Bürger ins Gespräch kommen.“

Zum Beispiel darüber, dass das alte Zollhaus zu einem multifunktionalen Kulturzentrum umgebaut werden sollte – inklusive einem in Pinneberg lange vermissten Kino. Di Racca-Boenigk: „Alternativ käme auch die alte Paasch-Halle infrage.“ Das Ganze müsse über einen Investor laufen – schon wegen der Kosten.

Die Kosten sind in Pinneberg ein Dauerthema: „Der Haushalt muss wieder ausgeglichen sein. Dafür müssen wir so viele Gewerbeflächen wie möglich ausschöpfen. Wir brauchen Mittel für Investitionen“, sagt der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Bernd Früchtnicht. Er wünscht sich Augenmaß: „Grundlage allen politischen Handelns sind immer stabile Finanzen.“ Zu schaffen mache ihm der neue 22 Millionen Euro schwere Sportentwicklungsplan und der Feuerwehrbedarfsplan, der eine dritte Feuerwache vorsieht.

Auch die Pinneberger Senioren kommen im CDU-Wahlprogramm vor: Es sollte generell mehr Sensibilität und Aufmerksamkeit für Ältere und Behinderte geben – dazu gehörten barrierearme Neubauten genauso wie Sitzbänke im Stadtgebiet.

Der 1. Stadtrat Klaus Seyfert ist Polizeibeamter im Ruhestand – sozusagen ein Fachmann für Sicherheit. Er möchte gemeinsam mit seiner Fraktion dafür kämpfen, dass es in Pinneberg mehr Polizisten im Stadtbild gibt. „Das ist wichtig für das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger.“ Seyfert hofft auf den guten Draht nach Kiel, um die Pläne auch umsetzen zu können. Den Draht nach Kiel will auch Bernd Hinrichs, stellvertretender Sozialausschussvorsitzender, nutzen: „Wir brauchen hier vor Ort in der Flüchtlingspolitik klarere vorgegebene Strukturen und Prozesse“, sagt er. Und auch das Angebot an Kita-Plätzen soll steigen: „Es muss einen Platz für jedes Kind geben. Eltern sollen finanziell entlastet werden.“

Von der Kita geht’s zum Thema Schulsanierungen. Doris Ochterbeck vom Schulausschuss: „Der Umbau der Pinneberger Schulen hat bisher nicht so optimal geklappt“, gibt sie zu. „Aber jetzt wurde in der Verwaltung ja an den Stellschrauben gedreht. Wir gehen davon aus, dass es zukünftig vorangeht.“

Die CDU-Fraktion will heute von 10 bis 13 Uhr in der Pinneberger Einkaufsstraße und im Quellental vor Edeka Meyer mit den Bürgern ins Gespräch kommen und ihr Wahlprogramm für die Kommunalwahl im Mai präsentieren. Fraktionsvorsitzender Florian Kirsch: „Nur durch den persönlichen Kontakt erfahren wir, was die Bürger wollen.“