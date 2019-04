Strategische Ziele für Pinneberg: Grüne enttäuscht über erstes Gespräch / Sie fordern mehr Artenvielfalt und unversiegelte Flächen

von René Erdbrügger

10. April 2019, 16:10 Uhr

„Wir diskutieren seit Längerem über die Ziele für die Stadt Pinneberg. Wir messen diesen eine sehr hohe Bedeutung zu, weil sie Grundlage für alle langfristigen Entscheidungen sind“, sagte Fraktionschef Joachim Dreher (Grüne und Unabhängige). Nun hat es ein erstes Gespräch mit dem Stadtmarketing, der Verwaltung und Vertretern der Fraktionen gegeben.

Doch das Fazit, das Dreher zieht, ist ernüchternd: „Wir hätten mehr erwartet.“ Die Teilnehmer seien lediglich zu den Zielen befragt worden. Zu wenig, so Dreher. Die Grünen waren bereits fleißig und haben ihre Hausaufgaben gemacht. „Ein Zwischenergebnis haben wir den anderen Fraktionen als Diskussionsgrundlage für das Gespräch im März zur Verfügung gestellt“, erklärte Dreher. Eine wichtige Änderung gegenüber den alten Zielen sei hierbei die Aufnahme von Indikatoren, um die Umsetzung überprüfen zu können.

Fünf Ziele haben die Grünen und Unabhängigen bereits formuliert und auch umfangreiche Vorschläge gemacht, wie sie realisiert werden können. So wollen die Grünen eine Erhöhung des prozentualen Anteils von sozial gefördertem und bezahlbarem Wohnraum. Um das zu erreichen, fordern sie einen Baustopp für alle Wohnprojekte größer oder gleich vier Wohnungen, es sei denn, dass mehr als 50 Prozent sozial geförderter Wohnraum entsteht. Auch den Aufkauf von Belegungsrechten bei existierenden Wohnungen durch die Stadt Pinneberg oder eine Stiftung schlagen sie vor. Eine Erhöhung des prozentualen Anteils von Fahrten mit dem Fahrrad oder des öffentlichen Personennahverkehrs am Gesamtverkehr ist ein weiteres Ziel – erreichbar durch eine Kampagne, vermehrt das Fahrrad zu nutzen, der Werbung an Schulen und der Erstellung eines neuen Radverkehrskonzeptes, das die Einwohnerentwicklung durch die Neubaugebiete und das kreisweite Radverkehrskonzept berücksichtigt.

Ziel Nummer drei ist die Schaffung von mehr unversiegelten Flächen. Das sei zu realisieren, indem man eine Aktion zur Entsiegelung von Flächen auf privaten Grundstücken startet und öffentliche Flächen wieder in Grünflächen umwandeln. Die Förderung der Begrünung von Dächern auf privaten Gebäuden gehört ebenso dazu.

Ziel Nummer vier betrifft die Erhöhung der Artenvielfalt. Um das zu erreichen, schlagen die Grünen vor, auf Glyphosat und Roundup auf Pinneberger Stadtgebiet zu verzichten: Baumschulen und Landwirte sollten sich freiwillig verpflichten, Blühstreifen an Äckern, Weiden und Baumschulen anzulegen. Auch die Verwaltung ist gefragt: Auf öffentlichen Flächen, wie zum Beispiel Verkehrsinseln und Straßenbegleitgrün, sollen mehr Blütenpflanzen gesiedelt werden und die Bevölkerung könnte an der Betreuung von öffentlichen Flächen beteiligt werden – Stichwort Urban Gardening.

Letztes großes Ziel, an dem die Stadt nicht vorbeikommt, ist die Sanierung der Finanzen. Erst jüngst hatte die Kommunalaufsicht die Stadt aufgefordert, zu sparen. „Es werden quartalsweise Reportings zum aktuellen Stand des Haushaltes erstellt sowie jährliche, mittelfristige und langfristige Finanzplanungen. Dabei sind aktuelle und zukunftsbezogene Projekte zu berücksichtigen“, so die Grünen. Bei neuen Projekten sind die Gesamtkosten inklusive der Folgekosten zu ermitteln. Außerdem soll eine Kampagne gestartet werden, um die Bürger zu motivieren, für gemeinnützige Zwecke in Pinneberg zu spenden.

Die Öffentlichkeit soll möglichst früh in den Prozess der Zielfindung einbezogen werden, wünscht sich Dreher. Es gehe darum, wie sich Pinneberg entwickelt. Denn die strategischen Ziele seien die Voraussetzung für zukunftsorientierte Politik. Die von den Grünen formulierten Ziele sollen von der Verwaltung und den anderen Fraktionen als Grundlage für Diskussionen genutzt werden.