„Wir geben jetzt den Löffel ab“

Gastronomie-Mitarbeiter demonstrieren vor dem Gewerkschaftshaus für bessere Finanzhilfen in der Corona-Krise

05. November 2020, 14:21 Uhr

Hamburg | Schon in normalen Zeiten verdienen sie nicht gerade üppig. Im zweiten Lockdown aber steht vielen Beschäftigten von Hotels und Restaurants im Großraum Hamburg das Wasser bis zum Hals. „55 000 Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit“, berichtete Silke Kettner, Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) Hamburg-Elmshorn, gestern bei einer Protestkundgebung in der Hansestadt.

Und sie schilderte, was das bedeutet. Das Kurzarbeitergeld sei „zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel.“ Die NGG, die Beschäftigte in Hamburg und im schleswig-holsteinischen Speckgürtel vertritt, fordert von Bund und Bundesländern massive Hilfen für Mitarbeiter der Gastro- und Hotelbranche, allen voran eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 100 Prozent.

Etliche Kollegen seien seit März in Kurzarbeit und müssten mit 800 bis 1000 Euro pro Monat auskommen, so Kettner. „Durch die Schließungen fallen zudem Trinkgelder weg.“ Inzwischen seien vielfach Ersparnisse aufgebraucht, Miet- und Unterhaltsschulden hätten sich aufgestaut. Gespräche mit den Betroffenen verliefen derzeit häufig äußerst emotional, sagte die Gewerkschafterin, die staatliche Hilfe für bedrängte Unternehmen grundsätzlich begrüßt, allerdings: „Die Lage der Beschäftigten findet einmal mehr keine Beachtung.“

Mit der symbolischen Aktion „Wir müssen den Löffel abgeben“ machten NGG und eine coronabedingt geringe Zahl Beschäftigter vor dem Gewerkschaftshaus auf die prekäre Lage aufmerksam. Viele Löffel Betroffener und deren Aussagen will die Gewerkschaft kommende Woche im Rathaus an Bürgermeister Peter Tschentscher übergeben.

Der SPD-Politiker wird dann weitere Gewerkschaftsforderungen erhalten: Maßnahmen zur Beschäftigungs- und Ausbildungssicherung, schnelle Auszahlung von Wirtschaftshilfen sowie ein Schuldenschnitt für Lockdown-geschädigte Arbeitnehmer. Auch dürfe Kurzarbeitergeld nicht zu Steuernachzahlungen im kommenden Jahr führen.

Olli Riek (Foto), Mitarbeiter im Management eines Hamburger Restaurants, beschrieb seine Situation so: „Mit meinem Geld komme ich so gerade über die Runden – so lange die Waschmaschine nicht kaputt geht und der Herd läuft. Ich muss Unterhaltszahlungen leisten, die ich zum Glück reduzieren konnte. Vielen meiner Kolleginnen und Kollegen geht es deutlich schlechter.“

Eva Bruhnsen (Foto), Gästebetreuerin im 5-Sterne-Hotel Sofitel, bekommt als Betriebsrätin täglich Mails und Anrufe von Leidtragenden. „Viele Kolleginnen und Kollegen haben Angst, ihren Job zu verlieren. Sie hängen total in der Luft und fühlen sich allein gelassen. Das hat sich durch die Teilschließungen im November noch mal verschlimmert.“

Auch Thorsten Schulz, Servicemitarbeiter in der „Stadtküche“ im Bezirksamt Mitte, leidet unter dem Lockdown: „Wir können zurzeit nur außer Haus verkaufen. Das lohnt sich eigentlich nicht, ist aber besser als nichts.“ Die Schließung der Gastronomie findet er besonders bitter. „Wir können schließlich nicht im Homeoffice arbeiten.“