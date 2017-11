DAS SONNTAGSGESPRÄCH : „Wir brauchen immer wieder neue Ideen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Lars Zimmermann 1 von 1

von Lars Zimmermann

erstellt am 05.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Schenefeld | Karl Bichowski ist Vorsitzender der Schenefelder Liedertafel Frohsinn. Im Sonntagsgespräch erklärt er unter anderem, warum es sich lohnt, mit dem Singen anzufangen und wirbt um Nachwuchs.

Was ist das Besondere an der Liedertafel?

Dass dieser Verein inzwischen 140 Jahre alt ist. Damit sind wir zehn Jahre länger erstklassig als der HSV. Der wurde nämlich nicht wie wir 1877, sondern erst 1887 gegründet. Außergewöhnlich ist auch, dass der Zweck der Liedertafeln sich seit deren Anfängen nicht verändert hat. Im Mittelpunkt standen und stehen der vierstimmige Männergesang und die gesellige Unterhaltung. Dazu gehören nicht nur das Singen, sondern auch Tanzvergnügen, Ausflüge und vieles mehr.

Wo tritt die Liedertafel auf?

Seniorenheime, Kirchen, Stadtzentrum – wir treten an vielen Orten auf. Und sind offenbar auch richtig gut. Ich selbst kann das ja eher schlecht beurteilen, weil ich auf der Bühne stehe. Dem Publikum gefallen unsere Auftritte aber offensichtlich richtig gut. Zumindest bekommen wir immer riesigen Applaus.

Was singt die Liedertafel?

Opern, Operetten, Schlager, Lieder aus den 1920er-Jahren, Seemannslieder – unser Repertoire ist groß. Wobei Seemannslieder nicht unbedingt typisch für uns sind. Shanty-Chöre singen meistens ein- oder zweistimmig, wir dagegen vierstimmig.

Karl Bichowski (69) ist seit sechs Jahren Mitglied der Liedertafel Frohsinn. Seit drei Jahren ist er Vorsitzender. Der ausgebildete Koch und Elektrotechniker ist mit Schenefelds Bürgervorsteherin Gudrun Bichowski verheiratet und hat einen Sohn.

Wie hat sich die Liedertafel in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt?

In den 1970er-Jahren standen fast 70 Sänger auf der Bühne. Heutzutage sind die Liedertafeln leider kaum noch gefragt. So haben wir momentan lediglich 22 Mitglieder. Wenn es noch weniger werden, kann es sein, dass wir nicht mehr vierstimmig, sondern nur noch zweistimmig singen können. Wir versuchen, an der bewährten Qualität festzuhalten und hoffen, dass uns das gelingt.

Wie kann die Liedertafel den Mitgliederschwund stoppen?

Dass wir noch einmal die Zahlen aus den 1970ern erreichen, ist unrealistisch. Das Problem ist, dass die meisten Leute sich lieber bespaßen lassen anstatt selbst etwas zu tun. Es wäre aber schön, wenn es uns trotz allem gelingen würde, ein paar neue Mitglieder zu gewinnen. Das ist aber gar nicht so einfach, weil die meisten Menschen Liedertafeln mit alten Männern in Anzügen verbinden. Dabei ist das Singen auch für die jüngere Generation attraktiv. Es steigert das Wohlbefinden und hilft dabei, sich vom Alltagsstress zu entspannen. Es lohnt sich also, sich für das Singen zu begeistern. Junge Menschen können dabei alt werden und alte Männer werden dadurch wieder jung. Um Mitglieder zu gewinnen, brauchen wir immer wieder neue Ideen. So haben wir zum Beispiel einen Flashmob im Stadtzentrum Schenefeld initiiert und dort gesungen. Wer Lust hat, bei uns mitzumachen, kann mittwochs um 19.30 Uhr zu den Übungsabenden in den Gemeindesaal der Paulskirche kommen.

Wie sind Sie zur Liedertafel gekommen?

Ich war Gast bei einem Auftritt in der Stephanskirche. Dort sang die Liedertafel während des Gottesdienstes das Lied „Ich bete an die Macht der Liebe“. Das hat mich so sehr bewegt, dass ich anschließend fragte, ob ich in der Liedertafel mitsingen dürfte. Ich war damals gerade in Rente gegangen und hatte die Freiräume, um mir ein neues Hobby zu suchen. Da bot sich die Liedertafel an. Schließlich brachte mir das Singen schon im Grundschulchor viel Spaß.