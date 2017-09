vergrößern 1 von 2 Foto: Schmidt 1 von 2

Im aktuellen Freitagsgespräch spricht Ellerhoops Bürgermeisterin Wiebke Uhl (CDU) über den Kita-Neubau mit bürokratischen Hürden, die Aufrüstung der Freiwilligen Feuerwehr und ein Dorf, das seine Identität auch in Zeiten des massiven Zuzugs behalten will: „Wir bleiben ein Dorf im Grünen“, sagt die Bürgermeisterin.

Im Zuge der Erstellung eines Dorfentwicklungsplans habe man sich darauf geeinigt. Seitdem sei das „Dorf im Grünen“ Tenor bei der Gemeindepolitik. Man habe sich bewusst für ein langsames Wachstum entschieden, doch die große Nachfrage nach Grundstücken im Hamburger Umland betrifft auch Ellerhoop und hat das Wachstum mehr beschleunigt als eigentlich vorgesehen war. „Die letzten elf Bauplätze sind inzwischen verkauft und werden jetzt am 13. September übergeben“, erläutert die Bürgermeisterin. Die gehörten zum Bauabschnitt drei, der dann ausgeschöpft ist. Uhl: „Der vierte Bauabschnitt darf nicht vor 2025 angefangen werden, bis dahin rührt sich hier nichts mehr.“ Ellerhoops Einwohnerzahl wird also vorerst bei den in etwa 1500 bleiben. Auch Gewerbeflächen stünden keine zur Verfügung. „Ich weiß nicht wie es Borstel-Hohenraden macht, dass sie bauen und bauen und jetzt auch ein Gewerbegebiet bekommen. Aber die Frage ist auch, ob man das überhaupt will.“ In Ellerhoop solle die Infrastruktur allmählig mit wachsen. Die Zuzügler gelte es, in das Dorfleben zu integrieren. Das klappe in Ellerhoop: „Hier wird man gut aufgenommen“, so Uhl. Aus dem letzten Neubaugebiet Hauskoppel habe die Freiwillige Feuerwehr bereits drei neue Kameraden hinzugewonnen. Gerade Familien engagierten sich in Vereinen und kämen so ohne Schwierigkeiten in das Dorfleben hinein. „In der Gemeindepolitik würde ich mir noch mehr neue Gesichter wünschen“, sagt Uhl. Bei der SPD habe es zuletzt an ausreichend Mitgliedern für die Aufstellung einer Liste zur Wahl gemangelt. „Das ist schade, denn je mehr Leute mitmischen, um so mehr Anregungen kommen auch heraus, die Bürger haben mehr Alternativen.“

Obwohl Ellerhoop nur so viel wächst, dass man „alles er- und unterhalten kann“, wird es aber doch größer. Deswegen benötigt die Kindertagesstätte einen weiteren Neubau, in dem zu den bisherigen zwei Elementarzügen noch zehn weitere Elementar- und fünf Krippenplätze entstehen sollen. Auch soll das neue Gebäude das alte ersetzen und die bestehenden Elementargruppen aufnehmen, denn der bisherige Bau genüge aktuellen Anforderungen nicht mehr. „Die Fördermittel haben wir beantragt, aber der Kreis hat uns die Unterlagen mit weiteren Nachforderungen zurück gegeben“, berichtet Uhl. Sie ärgert sich darüber, dass es den Gemeinden dort bürokratisch schwer gemacht werde. „Wir brauchen für die Förderung mehr Unterlagen als für die Baugenehmigung. Man fühlt sich wie ein Bittsteller, dabei haben wir doch etwas Gutes vor.“ Vom Kreis Pinneberg wünscht sich Uhl mehr Wohlwollen.

Auch Baugenehmigung liege noch nicht vor, dafür aber bereits Elternanfragen. „Bevor ich nicht alle Genehmigungen offiziell habe, kann ich natürlich noch keine Plätze vergeben“, sagt die Bürgermeisterin. Aber sie hofft, das Ziel, im Sommer 2018 mit dem Bau fertig zu werden, einhalten zu können. Selbst wenn die Förderung durch den Kreis platzen sollte: „Dann müssen wir eben aus eigener Tasche bauen. Der Verkauf der Bauplätze hat zum Glück Geld eingebracht“, kündigt die Bürgermeisterin entschlossen an.

Neuerungen, die Ellerhoop bevorstehen, sind der Breitbandausbau dank einer Förderungsgemeinschaft des Amtes Geest und Marsch und die Anschaffung zweier neuer Feuerwehrfahrzeuge. Diese seien bestellt, ihre Auslieferung wird im November erwartet. Zusammen kosten sie rund 300 000 Euro.

Unumgänglich ist die Sperrung der Anschlussstelle Tornesch zwischen Montag, 11. September, bis voraussichtlich Mittwoch, 11. Oktober. „Das wird grausig“, sagt Uhl. Wenigstens hätte sie sich gewünscht, dass man damit abwartet, bis Elmshorn wieder geöffnet ist. „Jetzt müssen die Ellerhooper schon in Pinneberg Nord abfahren. Das sind erhebliche Umwege.“ Ändern könne sie daran aber nichts, das sei vom Land so entschieden worden. „Wir durften noch etwas bei der Beschilderung mitreden“, sagt sie und lacht.

