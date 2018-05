VfL Pinneberg stellt Förderantrag für Kunstrasenplatz

von shz.de

05. Mai 2018, 16:00 Uhr

Der erste Förderantrag ist gestellt und am Mittwoch, 23. Mai, soll der städtische Ausschuss für Kultur, Sport und Jugend im Rathaus ab 18.30 Uhr Gelder für die Planung bewilligen. Nach einer jahrelangen Hängepartie nimmt das Kunstrasenprojekt des VfL Pinneberg nun rasant Fahrt auf. „Bei Politik, Verwaltung und Vereinen herrscht Aufbruchstimmung“, sagt Uwe Hönke, Geschäftsführer des VfL Pinneberg. Der VfL freut sich sogar über ein doppeltes Happy End. Da der vor kurzem vorgestellte Sportentwicklungsplan den Bau mehrerer Kunstrasenplätze vorsieht, erhält der Verein gleich zwei neue Plätze, die in den Stadien 1 und 2 an der Fahltsweide entstehen. Einen Platz bekommen die Fußballer, und den jetzigen Grandplatz darf die Hockeyabteilung nutzen. Hönke hofft, dass beide Vorhaben möglichst zügig und zeitgleich realisiert werden. Die Finanzierung soll durch Zuschüsse von Kreis und Land erleichtert werden. Bauträger bei der Errichtung des neuen Kunstrasens für die Fußballer ist die Stadt, beim Hockey-Platz hat der VfL die Federführung.

„Wir arbeiten Hand in Hand“, erklärt Hönke. Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Verein ist auch deshalb wichtig, um möglichst viele Fördermittel abzugreifen. Damit der Kreis Gelder bewilligt, muss die Stadt ebenfalls investieren – sowohl in den Fußball- als auch in den Hockeyplatz. Der VfL hat bereits den entsprechenden Förderantrag eingereicht, um keine Fristen zu versäumen. Die Co-Finanzierung könnte die einkommensschwache Stadt sicherstellen, indem sie Landesmittel einsetzt, die für die Realisierung der Kunstrasenprojekte fließen sollen.

Während der Bauarbeiten müssten die Fußballer allerdings für einige Monate auf andere Plätze ausweichen. Eine mögliche Alternative wäre die Kampfbahn B (An der Raa). Auch Spiele im Umland, zum Beispiel auf dem Kunstrasen in Tangstedt, seien möglich, so Hönke. Der VfL ist also gerüstet und hofft nun, dass die Planungen zügig vorangehen. Vor allem die Hockey-Abteilung kann es kaum erwarten, dass sie endlich eine Heimat in der Kreisstadt hat und zum Training nicht mehr nach Norderstedt fahren muss. Olaf Mai, Vorsitzender der VfL-Hockeyabteilung, wünscht sich, dass der neue Kunstrasen 2020 fertig ist. „So nah wie jetzt waren wir noch nie an einem Kunstrasenplatz“, sagt Mai.