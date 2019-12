„Willen der Bürger beachten“

Manfred Pfitzner im Gespräch: Bessere Vorschläge wurden durch Rot/Grün nicht beachtet

19. Dezember 2019, 10:34 Uhr

Schenefeld hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Die Politik ist zerstritten – zumindest, wenn es um das Thema Stadtwerke geht. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Auch 2020 dürfte spannend werden. Die örtlichen Parteichefs äußern sich im Interview mit Cindy Ahrens zu den aktuellen Herausforderungen, dem Haushalt, den Betreuungsplätzen, dem Schulbau und zum Dauerbrenner Stadtwerke, heute mit Fraktionschef der Partei Bürger für Bürger, Manfred Pfitzner.

Was ist 2019 gut gelaufen?

Gut gelaufen ist die Zusammenarbeit aller Parteien und der Verwaltung in Bezug auf die Sanierung des Schulzentrums in Schenefeld und des Baubeginns der Räume für die Nachschulische Betreuung an der Gorch-Fock-Schule.



Und was hat nicht geklappt?

Hauptsächlich wurden Anträge von den Grünen gerade im laufenden Jahr in den Fachausschüssen und Ratsversammlungen mit Unterstützung von der SPD verabschiedet. Dies geschah trotz sehr guter Gegenargumente, die einfach ignoriert wurden. Außerdem haben sich Rot/Grün für eine engere Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen immer mehr verschlossen. Und die drastischen Erhöhungen von Grund – und Gewerbesteuern durch SPD und Grünen.



Wichtiges Thema in Schenefeld ist derzeit ein möglicher Bürgerentscheid zu den Stadtwerken. In der Vergangenheit wurde immer wieder betont, dass man trotz politischer Differenzen gut und sachlich zusammenarbeiten kann. Hat sich das durch den Streit um die Stadtwerke geändert?

Zum Teil schon. Es wurden von den Befürwortern falsche Fakten genannt, wie zum Beispiel erwartete Gewinne, keine Verluste im Netzbetrieb, die Konzessionslaufzeit, den Breitbandausbau. Bessere und risikolose Vorschläge wurden durch Rot/Grün nicht beachtet.



Erläutern Sie bitte kurz ihren Standpunkt zum Thema.

Zu einem Bürgerentscheid wäre es nicht gekommen, wenn Rot/Grün einen Antrag der CDU auf einen Bürgerentscheid zugestimmt hätte. Das wäre der richtige Weg und auch so in unserer BfB Satzung nachzulesen, wo der Wille des Bürgers unbedingt mit in die Entscheidungen einmünden muss.



Stichwort Finanzen: Der Haushalt für 2020 weist ein Defizit auf. Was wollen Sie tun, um zu schwarzen Zahlen zurückzukommen?

Grundsätzlich ist die BfB gegen Steuererhöhungen. Alle Ratschläge der Bürgermeisterin, bei den Haushaltsberatungen für 2020 Disziplin walten zu lassen und keine überzogenen Forderungen einzubringen, fanden leider durch Rot/ Grün nicht statt. Der BfB ist aber bewusst, dass die Stadt Schenefeld ohne Steuererhöhungen alle Aufgaben, wie die Sanierung des Schulzentrums, den neuen Stadtkern , die neuen Kitas, nicht umsetzen kann. Die Erhöhung der Steuern muss aus unserer Sicht aber im Kontext zu den erwarteten Ausgaben stehen. Deshalb reicht eine gegebenenfalls schrittweise Erhöhung in den kommenden Jahren. Diese müssen aber in der Höhe moderat angepasst werden.



Blicken wir nach vorn. Was wird im kommenden Jahr bei den Themen Schulbausanierung und Stadtkernentwicklung passieren?

Bei der Schulbausanierung – es muss nochmals erwähnt werden, hat sich die BfB immer für einen kompletten Schulneubau stark gemacht. Wäre in der Summe eventuell günstiger als die jetzigen Maßnahmen, muss abgewartet werden, welche Ergebnisse durch den Architektenwettbewerb vorgelegt werden. Bei der geplanten Stadtkernplanung läuft alles wie geplant. Hier wurde parteiübergreifend sehr gut zusammengearbeitet.



Betreuungsplätze sind knapp. Was will Ihre Fraktion tun, um die Situation zu verbessern?

Hier laufen bereits die ersten Überlegungen für zwei neue Kitas. Wir werden uns konstruktiv daran beteiligen. Wichtig ist aber dabei, dass hier die aktuelle Personalproblematik berücksichtigt wird.



Was sind Ihre Wünsche für 2020? Persönlich und politisch.

Meine persönlichen Wünsche für 2020, sind nicht nur für meine Familie, sondern auch für alle Schenefelder Bürger und Bürgerinnen, Gesundheit und Zufriedenheit. Mögen alle guten Vorsätze für das neue Jahr, in Erfüllung gehen. Politisch wäre es lobens- und erstrebenswert, wie in den vergangenen Jahren auch, dass trotz gegensätzlicher Meinung wieder gemeinsam die Ziele für die Stadt erreichen.