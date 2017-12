Im Gespräch : Wilhelm Lehnchen über die Freude an Briefmarken

vergrößern 1 von 1 Foto: Lars Zimmermann 1 von 1

Pinneberg | Wilhelm Lehnchen ist Vorsitzender des Briefmarkensammlervereins Pinneberg und Umgebung. Im Sonntagsgespräch erklärt er unter anderem, was den Reiz des Sammelns von Briefmarken ausmacht, woran man den Wert einer Marke erkennt und mit welchen Problemen der Verein zu kämpfen hat.

Wie ist Ihre Begeisterung für das Briefmarkensammeln entstanden?

Lehnchen: Schon mein Vater hat Briefmarken gesammelt und mich für sein Hobby begeistert. Ich schätze, dass ich inzwischen etwa 150 Alben und eine Million Marken habe. Die älteste stammt aus dem Jahr 1850. Wer Briefmarken sammelt, entwickelt automatisch ein Geschichtsbewusstsein, da man sich mit der Zeit beschäftigt, in der diese hergestellt wurden. Genauso interessiert einen, was für Persönlichkeiten abgebildet wurden.

Wie sieht das Vereinsleben aus?

Im Mittelpunkt stehen die Tauschabende, zu denen wir regelmäßig zusammenkommen. Dort sind auch Gäste willkommen. Im Januar 2018 stehen am 8. und am 22. Januar zwei Tauschabende auf dem Programm. Beginn ist jeweils um 19 Uhr in der DRK-Begegnungsstätte an der Schulstraße in Halstenbek. Ein Großtauschtag findet am 25. Februar von 10 bis 15 Uhr ebenfalls in der DRK-Begegnungsstätte statt. Dort sind häufig bis zu 80 Sammler dabei.

Mit was für Problemen hat der Verein zu kämpfen?

Wir haben derzeit 25 Mitglieder. Der Altersschnitt ist allerdings relativ hoch. Es fällt uns schwer, Nachwuchs zu gewinnen. Die Jugend beschäftigt sich lieber mit Computern und Handys oder schaut Fernsehen. Das gab es in meiner Jugend noch nicht. Da blieb einem gar nichts anderes übrig, als sich ein Hobby zu suchen. Der Generationswandel trifft uns genauso wie viele Sportvereine und Feuerwehren.

Wie erkennt man, wie viel eine Briefmarke wert ist?

Dafür braucht man den Briefmarkenkatalog Michel. Dieser ist der Leitfaden und das Standardwerk für alle Philatelisten. Auflistung von Neuerscheinungen, Wertnotierungen, Wissenswertes über historische Marken – darin stehen alle Informationen, die Sammler brauchen.

Schreiben Sie selbst Briefe?

Kaum. Höchstens zu Geburtstagen und zu Weihnachten. Wenn ich eine Karte, einen Brief oder einen Umschlag frankiere, nehme ich auf keinen Fall eine selbst klebende Marke. Das sind für mich keine richtigen Briefmarken.

Was macht den Reiz des Briefmarkensammelns aus?

Man muss Freude an den Zacken finden, um Spaß am Sammeln von Briefmarken zu haben. Mir bringt es außerdem sehr viel Spaß, mit den anderen Vereinsmitgliedern zu diskutieren und mich zum Beispiel über aktuelle Beiträge aus den verschiedenen Fachzeitschriften zu unterhalten, in denen Neuheiten vorgestellt wurden.