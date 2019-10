Wildbienen – unbekannte Bestäuber

Artenschutzprojekt in der Rellinger DRK-Kindertagesstätte / Umweltbildung zum Anfassen für Kinder

von René Erdbrügger

10. Oktober 2019, 12:00 Uhr

Rellingen | Artenschutz, Biodiversität und Umweltbildung verbindet das neue Projekt der Kita des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Rellingen-Egenbüttel. „Wir wollen dem Artensterben entgegen wirken“, sagt Leiterin Nadine Joswig. Die Kita setzt sich seit einem Jahr mit diesem Thema auseinander. Seit August haben sie eine Waldbienenwand auf dem Gelände stehen. Wenn von Bienen die Rede ist, denken die meisten an die Honigbiene, weiß Joswig. Dass es in Deutschland aber weitere 560 Wildbienenarten gibt, ist den wenigsten bekannt.

„Sie sind wichtige Bestäuber für Blumen, Gemüse und Obst“, erklärt Joswig. „Die Wildbienen werden aber leider oft mit Wespen oder Fliegen verwechselt.“ Von den über 560 heimischen Arten ist die Hälfte gefährdet und steht bereits auf der Roten Liste. Wichtige Lebensräume der Wildbienen, wie beispielsweise blütenreiche Ackerrandstreifen, werden durch die immer intensivere Nutzung verdrängt oder zerstört. Dadurch fehlten den Wildbienen Nistmöglichkeiten und Nahrungspflanzen sowie ihr Lebensraum und ihre Lebensgrundlage, erklärt Joswig.

Deswegen haben Erzieherinnen und Kinder schon im vergangen Jahr eine Wildblumenwiese gesät. Direkt daneben befindet sich die Nisthilfe. „Deutschlands Wilde Bienen“ ist ein gemeinschaftliches Projekt zur konkreten Erhaltung der biologischen Vielfalt, welches durch den Artenschutz Franken und die Deutsche Postcode Lotterie unterstützt wird.

Die Nützlinge benötigen eine pestizidfreie Landschaft. Ein durchgängiges Blütenangebot von März bis September sei als Nahrungsgrundlage notwendig. Noch nisten dort keine Insekten. „Dafür haben wir die Wand leider zu spät aufgebaut“, sagt Joswig.

Haben sich Bienen eingenistet, ist das in den kleinen Holzröhren zu sehen, die Löcher wären dann verklebt. Die Kinder können sich das Innenleben angucken. Zwei Holzscheite lassen sich heraustrennen und genauer betrachten. „Das ist Umweltbildung zum Anfassen“, weiß Hilke Millahn, die den Unterricht gibt. Das kommt gut an. Begeistert schauen sich die Jungs und Mädchen das Holz an. Durch den natur- und umweltpädagogischen Ansatz der Kita wissen auch die Kinder, dass die Bienen wichtig für die Ökologie ist. Stolz präsentieren sie ihre Lehrbücher. „Wir sind auf die Wildbienen angewiesen. Sie sichern unter anderem die Ernteerträge in der Landwirtschaft“, erklärt Joswig. „Sie bestäuben aber auch zahlreiche Wildpflanzen.“

Und der Clou an der Wildbienenwand ist, dass auch Eltern etwas lernen können. Halten sie ihr Smartphone an den QR-Code an der Wand, erfahren sie Wissenswertes über die Bienen.