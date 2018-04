Bürger wenden sich an Politik : Wieder wilder Müll: Wie Pinneberg verdreckt

Ein Pinneberger wünscht sich eine verbesserte Kontrolle und eventuell hohe Strafen, um das Problem zu vermeiden.

von Felisa Kowalewski

24. April 2018, 16:00 Uhr

Pinneberg | Bei SPD-Ratsherr Herbert Hoffmann häufen sich die Beschwerden: Mehrere Bürger schickten ihm Bilder von illegal abgelegtem Müll in Pinneberg – so wie an den Containern bei der Parkstadt Eggerstedt.

Doch auch auf dem Parkplatz in Thesdorf liegen Müllberge: Pappkartons achtlos auf dem Boden verteilt, Schuhe, Flaschen, ein Bügelbrett, Bauschutt. „Meine Wut ist grenzenlos“, schreibt ein Bürger an Hoffmann. Er wünsche sich eine verbesserte Kontrolle und eventuell hohe Strafen, teilt der Ratsherr mit. Im vergangenen Jahr haben sich Beschwerden über wilden Müll gehäuft – nicht nur in Pinneberg.

Erst vor kurzem hat shz.de darüber berichtet, dass die illegale Müllentsorgung die Stadt Pinneberg 133.451 Euro kostet.