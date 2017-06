Hockeyplatz : Wieder neue Stolpersteine

vergrößern 1 von 2 Foto: Lars Zimmermann 1 von 2

Pinneberg | Wieder ist ein Jahr ins Land gegangen. Seit neun Jahren kämpft der VfL Pinneberg für einen Kunstrasen-Hockeyplatz. Bislang vergeblich. Im April fand das letzte Gespräch mit dem VfL und der Stadt statt. „Seitdem herrscht Stille“, sagt VfL-Geschäftsführer Uwe Hönke.

Nun steht das Thema am Mittwoch, 28. Juni, auf der Agenda des Ausschusses für Kultur, Sport und Jugend. Beginn im Rathaus ist um 18.30 Uhr. Es wird einen Sachstandsbericht der Verwaltung zum Thema Kunstrasenplatz geben. Um es gleich vorwegzunehmen: Die neuesten Erkenntnisse lassen wenig Grund zur Freude. „Wir nehmen den Bericht fassungslos zur Kenntnis“, kommentierte der VfL-Geschäftsführer die Vorlage.

Rückblick: Die Ratsversammlung hat 2016 beschlossen, dass die Planungen zur möglichen Errichtung eines Kunstrasenplatzes durch den VfL Pinneberg an dem einzig verbliebenen Standort im nordöstlichen Bereich im Sport- und Erholungsgebiet An der Raa in Pinneberg fortgesetzt werden sollen. Hierfür wurden Mittel von 15.000 Euro bereitgestellt.

Probleme macht die Suche nach Ausgleichsflächen für die vorhandene Allee, die im Verhältnis 1:2 auszugleichen ist. Dies bedeutet, so die Verwaltung, dass für die vorhandene 120 Meter lange Allee eine neue 240 Meter lange oder zwei jeweils 120 Meter lange Alleen herzustellen wären. Zur Vermeidung von weiteren Kosten sei die weitere Planung erst sinnvoll, wenn man einen Standort für die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen gefunden habe. Eine noch größere Hürde sei der Umstand, dass sich unter der Fläche, wo der Hockeyplatz gebaut werden soll, Energieversorgungsleitungen sowie Abwasserleitungen befinden, die verlegt werden müssen. Nach Auskunft der Stadtwerke betragen die Kosten für die Maßnahme zwischen 30.000 und 36.000 Euro. Dass bislang niemand wusste, dass dort Leitungen sind, wundert Hönke sehr: „Das ist doch das Einmaleins der Grundlagenermittlung“, sagt er.

Der VfL-Geschäftsführer betont, dass der Verein diese Kosten nicht übernehmen werde, weil der VfL ja die Baukosten bis zu 300 000 Euro für die Anlage mit Hilfe von Sponsoren tragen werde. Die Politik muss am Mittwoch nun entscheiden, ob die Kosten für die Verlegung der Leitungen von der Stadt übernommen werden – ansonsten wäre das Projekt wohl endgültig begraben.

