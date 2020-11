Sechs weiteren Taten : Wieder Autoreifen in Pinneberg zerschlitzt

Betroffen sind diesmal die Straße Moorkamp und Blauer Kamp im Pinneberger Stadtteil Quellental. Diesmal gab es einen Zeugen.

von René Erdbrügger

19. November 2020, 14:30 Uhr

Pinneberg | Böse Überraschung für Autofahrer: Nachdem es bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (14. November) im Stadtgebiet zu mindestens 20 Sachbeschädigungen an Autos gekommen war, kam es am Mittwochabend (18. November) zu sechs weiteren Taten im Moorkamp und im Blauen Kamp im Pinneberger Stadtteil Quellental.

Radfahrer wird als Zeuge gesucht

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei dürften die Sachbeschädigungen im Moorkamp gegen 18.45 Uhr beziehungsweise davor begangen worden sein. Ein Zeuge vernahm um 18.45 Uhr das Austreten der Luft aus dem Reifen eines Mitsubishi im Moorkamp. Kurz zuvor hatte diesen ein Radfahrer passiert, der aus Richtung des beschädigten Autos gekommen sei.

Fahndung nach dem Mann verlief bisher ergebnislos

Bei dem Radfahrer könnte es sich um einen wichtigen Zeugen handeln, so die Polizei. Er soll etwa 25 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein und war dunkel gekleidet. Weiterhin führte er einen schwarzen Rucksack mit weißen Streifen, möglicherweise von Adidas, mit. Der Zweiradfahrer sprach mit osteuropäischem Akzent.

Die Fahndung nach dem Mann verlief bisher ergebnislos. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten im Moorkamp drei weitere Sachbeschädigungen durch Zerstechen der Reifen fest.

Das Polizeirevier Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet den beschriebenen Radfahrer und weitere Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (04101) 20 20.