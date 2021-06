Voting des Tages : Wie weit kommt das DFB-Team bei der Fußball-Europameisterschaft?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

16. Juni 2021, 18:00 Uhr

Nach der coronabedingten Absage im Vorjahr ist die paneuropäische EURO 2020 derzeit in vollem Gange – in mehreren Ländern wird der neue Fußball-Europameister gesucht. Die Deutsche Nationalmannschaft hatte sich dabei ihren Turnierstart in München gegen Weltmeister Frankreich sicher anders vorgestellt: Im ersten Gruppenspiel unterlag das DFB-Team nach einem Eigentor von BVB-Verteidiger Mats Hummels mit 0:1 (0:1). Trotzdem hat die Mannschaft von Jogi Löw weiter alle Chancen aufs Weiterkommen.

Wir fragen daher heute:

Wie weit kommt das DFB-Team bei der Fußball-Europameisterschaft? Aus in der Vorrunde Aus in der K.o.-Runde Deutschland wird Europameister! zum Ergebnis

