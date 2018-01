Voting des Tages : Wie stehen Sie zu Tierversuchen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

von shz.de

29. Januar 2018, 22:00 Uhr

Eine Lobby-Gruppe deutscher Autobauer soll an den Tieren getestet haben, wie schädlich vermeintlich saubere Diesel sind. Doch es gibt viel Tierversuche: In Deutschland haben Wissenschaftler 2016 laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft an etwa 2,8 Millionen Tieren Versuche gemacht.