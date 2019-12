Wie soll sich Waldenau entwickeln?

Konzept im Ausschuss für Stadtentwicklung vorgelegt / 51 bis 102 neue Wohneinheiten realistisch / Generationswechsel kommt

von René Erdbrügger

04. Dezember 2019, 15:52 Uhr

Pinneberg | Die Zahlen des Gutachtens haben Aussagekraft: Fast die Hälfte der Waldenauer ist über 60 Jahre alt, nur sechs Prozent sind unter 18 Jahre alt. „Das Durchschnittsalter der Einwohner in Pinneberg-Waldenau liegt derzeit bereits weit über dem landesweiten Durchschnitt und wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen“, sagte Marc Springer, Stadtplaner des Unternehmens Sweco, im Ausschuss für Stadtentwicklung, der von Carl Eric Pudor (CDU) geleitet wurde.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte Springer im Umweltausschuss zusammen mit einem Kollegen ein Entwicklungskonzept für den Stadtteil Waldenau vorgestellt. Am Dienstag präsentierte der Stadtplaner es den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung.

Viele ältere Bürger aus dem Ortsteil wünschten sich neue Wohnbauflächen sowie ergänzende und alternative Wohnraumangebote. „Es wird einen Generationswechsel in den kommenden Jahren geben“, sagte Springer. Soll heißen: Die Älteren werden ihre Häuser aufgeben und in Wohnungen für ein bis zwei Personen ziehen: „Die Mehrpersonenhaushalte sind rückläufig und stagnieren“, so der Experte. Die Crux: Dem Wunsch nach kleinen Wohnungen kann allerdings in Waldenau derzeit nicht entsprochen werden. Insbesondere fehlen Angebote an Mietwohnungen für junge Familien sowie barrierefreie Wohnungen für ältere Personen. Darüber hinaus sei zur Sicherung der Auslastung des Grundschulstandortes die Steigerung des Angebotes an entsprechenden Wohnbauflächen von hoher Bedeutung.

Eines stellte der Experte klar: Der Bau von neuen Wohnungen ist im Stadtteil Waldenau limitiert. Durch rückwärtige Bebauung und Schließung einzelner Baulücken könnte zwar ein Teil des Bedarfs für Einzel- und Doppelhäuser gedeckt werden, aber der Experte hält in der kurz- und mittelfristigen Planung lediglich 51 bis 102 Wohneinheiten für realistisch.

Auch eine Arrondierung ist im Gespräch – also die Erschließung neuer Grundstücke. Laut Gutachten liegen die geeigneten Flächen im Norden am Waldenauer Weg. Dort soll Geschossbau entstehen – auch davon gibt es in Waldenau zu wenig. Realistisches Potenzial: 174 bis 297 Wohneinheiten. Springer sprach von einer verträglichen Lösung im Hinblick auf das sich anschließende Naturschutzgebiet Regionalpark Wedeler Au. 53 bis 106 Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften hält der Gutachter auf dieser Fläche ebenfalls für realistisch.

Kritik kam von der Fraktion der Grünen und Unabhängigen. Sie zweifelte die Zahlen an. Springer erklärte während seines Vortrags, dass Pinneberg etwa 1030 bis 970 Wohneinheiten fehlen. „Der Fehlbetrag ist durch nichts gedeckt“, sagte Karsten Kreissler (Grüne und Unabhängige).

Das rief Reinhard Matthies (SPD) auf den Plan. „Es geht um das Entwicklungspotenzial für Pinneberg im Bestand oder in der Arrondierung“, sagte er. Er wolle keine Grundsatzbedatte zu den Zahlen und kritisierte die Grünen dafür, die Zahlen von Gutachten immer wieder anzuzweifeln. Auf solch eine Debatte habe er „keinen Bock“ mehr. „Sagen Sie es doch gleich: Sie wollen keinen Geschossbau.“

Dem Gutachten positiv gegenüber stand Hans-Günter Petersen von den Bürgernahen, der selbst in Waldenau wohnt: „Ich habe keine negativen Äußerungen gehört“, sagte er. Jürgen Jacob (CDU), ebenfalls wohnhaft in Waldenau, sah das genauso: „Es ist gut, wenn das Konzept weiterverfolgt wird.“

Der Ausschuss vertagte die Beschlussfassung. Bei einer Zustimmung wird das Konzept bei der Landesplanung vorgelegt, als Grundlage für eine Genehmigung der Entwicklungsflächen und ergänzend für die geplante Änderung des Regionalplanes.

Doch bevor die Kommunalpolitik das letzte Wort hat, wird es in Waldenau Anfang nächsten Jahres eine Stadtteilversammlung geben, zu der auch die Pinneberger kommen dürfen. Das teilte Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) noch im Ausschuss für Stadtentwicklung mit. Dazu eingeladen werden auch die Leitungen der Grundschule, der Schülerschule und der Kita sowie der Pastor der Kreuzkirchengemeinde. Stadtplaner Springer wird dann das Gutachten noch einmal vorstellen.