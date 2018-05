von René Erdbrügger

04. Mai 2018, 13:20 Uhr

„Sicherheit in Pinneberg“ – so heißt ein Vortrag, den Matthias Wieske, Leiter der Pinneberger Polizeistation, am Mittwoch, 16. Mai, während der Sitzung des Seniorenbeirats hält. Die Mitglieder treffen sich um

14 Uhr im Rathaus, Sitzungsraum A, Bismarckstraße 8. Des Weiteren gibt es Berichte aus den Gremien der Stadt, die eine Seniorenrelevanz haben.