An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

28. August 2019, 22:00 Uhr

Einbrecher halten die Polizei im Kreis Pinneberg seit Jahren auf Trab. Von allen Landkreisen und kreisfreien Städten in SH stieg die Zahl der Wohnungseinbruchdiebstähle im Kreis Pinneberg am deutlichsten an.