Voting des Tages : Wie oft essen Sie Fleisch in der Woche?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

19. Juni 2020, 18:00 Uhr

Am Mittwoch, 17. Juni, machte eine Hiobsbotschaft die Runde: Hunderte Mitarbeiter haben sich in einer Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück mit dem Coronavirus infiziert. Als Konsequenz hat der Kreis Gütersloh Schulen und Kitas geschlossen und gut 7000 Menschen unter Quarantäne gestellt. Durch die Schließung fehlen laut Gütersloher Landrat 20 Prozent der Fleischprodukte auf dem deutschen Markt. Pro Tag produziert Tönnies nach eigenen Angaben in den 19 Standorten rund 750 Tonnen frisches Fleisch für Selbstbedienungstheken sowie 100 Tonnen fleischhaltige Tiefkühlprodukte.

Die Schließung des Werks hat eine Debatte entfacht über die Arbeitsbedingungen sowie allgemein über die Frage, ob zu hoher Fleischkonsum den Markt für "Billigfleisch" noch weiter antreibt.

Wir möchten von Ihnen wissen:

Wie oft essen Sie Fleisch in der Woche? Täglich. An mehr als zwei Tagen. An maximal zwei Tagen. Gar nicht. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (Ausnahmen bestehen am Wochenende sowie an Feiertagen). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.