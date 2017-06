„Dear G20-Leaders“ : Wie Joy an ihre Gratis-Tickets kam

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Lorenz 1 von 1

So richtig dran glauben mochte Joy nicht. Die 17 Jahre alte Hamburgerin hatte sich früh um eines der Gratis-Ticketpaare für das Global Citizen Festival in ihrer Heimatstadt beworben. Hatte sich auf der Internetseite des Veranstalters einen Account erstellt und dann einige jener Aufrufe gestartet, die ihr die Tür zum Megakonzert öffnen sollten.

Sie schickte eine E-Mail an Universitäten und forderte darin Bildungsangebote für Flüchtlinge. Telefonisch unterstützte sie eine Petition zum Kampf gegen Polio. Und schließlich sandte sie eine Mail an die „Dear G20-Leaders“ und ersuchte Trump, Putin, Merkel und Co darin, eine andere Ungerechtigkeit aus dieser Welt zu schaffen. Die Mächtigen, so schrieb Joy, sollten die Kürzungen in der Gesundheitsversorgung von Frauen in der Dritten Welt zurücknehmen.

Der Einsatz zahlte sich zumindest für die Schülerin schnell aus. Nur Tage später meldeten sich die Festivalmacher mit der ersehnten Nachricht: „Du bist dabei.“ Mit zwei Tickets für lau wird sie sich am 6. Juli mit einer Freundin in die Schlangen vor der Barclaycard Arena stellen. Auf welche Künstler freut sich der Teenager am meisten? „Coldplay und Pharrell Williams“, sagt die junge Frau, die vom deutschen Topstar des Abends, Herbert Grönemeyer, noch nie etwas gehört hat. Ihre Musik ist die der 2010er Jahre.

Das gezeigte Engagement in Mails und Telefonaten war für sie keineswegs nur Mittel zum Zweck. Auch wenn auf der Festival-Homepage Vorlagen zur Verfügung standen, Joy formulierte lieber eigene Texte, um den Politikern Beine zu machen. „Ich will so was doch nicht nur rüberkopieren.“ Sie ist überzeugt davon, dass nur weltumspannende Solidarität, gerade unter jungen Menschen, die schier übermächtigen Probleme lösen kann. Sich selbst sieht die reisefreudige 17-Jährige als Weltbürgerin. „Ich glaube, dass man nur als Global Citizen etwas erreicht.“ Sie und ihre Mitstreiter wollen die Staatenlenker mit den Appellen und dem Hamburger Konzert „friedlich dazu aufzufordern, sich beim G20-Gipfel mit wirklich wichtigen Fragen auseinanderzusetzen“. Und Lösungen zu finden. Was kann ihrer Meinung nach Musik dazu beitragen? „Musik verbindet Menschen auf einer emotionalen Ebene und bereitet Freude.“

Beim Festival werden auch Politiker anwesend sein. Was würde Joy – beispielsweise – Angela Merkel sagen, falls sich die Beiden in der Arena über den Weg laufen? „Sie soll beim Gipfel die vereinbarten nachhaltigen Entwicklungsziele durchsetzen. Wir jungen Leute stehen dahinter.“

von Markus Lorenz

erstellt am 25.Jun.2017 | 18:36 Uhr