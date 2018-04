Arbeitsmarkt im Kreis Pinneberg : Wie Hartz-IV-Bezieher abgehängt werden

Obwohl die Wirtschaft boomt, haben Langzeitarbeitslose schlechte Chancen auf einen neuen Job.

von Tobias Thieme

28. April 2018, 14:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Die Wirtschaft boomt, die Unternehmen suchen im Frühjahr neue Saisonkräfte, die Zahl der Arbeitslosen ist so klein wie lange nicht mehr. Doch eine Gruppe profitiert kaum: Menschen, die nicht von der Arbeitsagentur, sondern vom Jobcenter betreut werden. In der Regel sind das langzeitarbeitslose Hartz-IV-Empfänger.

Oberflächlich betrachtet läuft es richtig gut auf dem Arbeitsmarkt. Wie die Arbeitsagentur Elmshorn gestern mitteilte, sank die Zahl der Menschen ohne Job im Kreis Pinneberg von gut 8500 im März auf knapp 8360 im April. Die Quote sank von 5,0 auf 4,9 Prozent. Auch landesweit ebbt die Arbeitslosenzahl ab.

„Der Rückgang ist vor allem saisonal bedingt. Der Arbeitsmarkt bleibt in guter Form. Die Zahl der offenen Stellen steigt, die Beschäftigung im Kreis Pinneberg wächst. Ich wünsche mir, dass noch mehr Langzeitarbeitslose, Migranten und Menschen mit Handicaps Rückenwind bekommen. Davon kann die ganze Region profitieren“, sagt Thomas Kenntemich, Leiter der Arbeitsagentur Elmshorn.

Entwicklung sehr unterschiedlich

Die Entwicklung unter den Arbeitslosen verläuft sehr unterschiedlich. Die Arbeitsagentur ist für Menschen zuständig, welche das Arbeitslosengeld als Versicherungsleistung (ALG I) beziehen, also in der Regel maximal zwölf Monate ohne Job sind. Unter ihnen sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum März um 4,1 Prozent und im Vergleich zum April 2017 sogar um 4,6 Prozent. Wer länger als zwölf Monate arbeitslos ist, bekommt in der Regel Grundsicherung (ALG II/Hartz IV) vom Jobcenter. Unter den Beziehern sank die Zahl im Vergleich zum März um 0,3 Prozent und im Vergleich zum April 2017 um 0,2 Prozent. Langzeitarbeitslose sowie Migranten ohne deutsche Erwerbsbiografie profitieren also kaum von der guten Wirtschaftslage. „Unternehmen, die auch Bewerbern ,aus der zweiten Reihe’ Möglichkeiten eröffnen, bieten wir Beratung und finanzielle Unterstützung an“, sagt Kenntemich.

Zu berücksichtigen ist auch, dass zu den knapp 8360 offiziellen Arbeitslosen weitere 3040 Menschen ohne Job zu zählen sind. Sie absolvieren Weiterqualifizierungen oder sie sind vorübergehend arbeitsunfähig. Die Zahl der Menschen ohne Arbeit im Kreis Pinneberg liegt damit tatsächlich bei 11400.

Gute Perspektiven haben diejenigen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Seit Oktober 2017 meldeten sich 1446 Bewerber bei der Arbeitsagentur – 129 weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Von ihnen waren Mitte April noch 802 auf der Suche nach einer Stelle. Im gleichen Zeitraum haben die Unternehmen 1533 Ausbildungsstellen gemeldet – 59 mehr als im Vorjahreszeitraum. Von den Ausbildungsplätzen waren im April noch 892 unbesetzt. Abseits des Ausbildungsmarktes suchen Arbeitgeber derzeit meist Mitarbeiter in der Logistik, Verkäufer im Einzelhandel und Vertriebler in produzierenden Betrieben. Saisontypisch gibt es etliche Einstellungen im Baugewerbe und im Gartenbau.

Noch etwas besser als im Kreis Pinneberg läuft es im Nachbarkreis Segeberg. Dort sank die Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent im März auf auf 4,5 im April. Im April 2017 waren es noch 4,8 Prozent. Die Zahl der vom Jobcenter betreuten Menschen sank von März bis April um 2,1 Prozent.