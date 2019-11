Voting des Tages : Wie häufig essen Sie Schweinefleisch?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Schnitzel, Wurst und Braten vom Schwein – alles teurer. Die Schweinepest in China lässt in Deutschland die Preise in die Höhe schnellen. Seit einem Jahr grassiert schon die Afrikanische Schweinegrippe im Reich der Mitte, dem weltweit größten Produzenten und Konsumenten von Schweinefleisch. Überall kaufen Importeure aus China jetzt Schweinefleisch – auch in Europa. Während sich deutsche Bauern über höhere Schlachtpreise freuen, müssen Verbraucher beim Metzger tiefer in die Tasche greifen.

