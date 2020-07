Voting des Tages : Wie gut können Sie schwimmen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

24. Juli 2020, 18:00 Uhr

Anfang März 2020 hat die DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) bekannt gegeben, dass im Jahr 2019 in Deutschland mindestens 417 Menschen ertrunken sind. Gleichzeitig heißt es auf ihrer Homepage: „Fast 60 Prozent der Zehnjährigen sind keine sicheren Schwimmer“. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2017, aber „die Kurve geht stark nach oben“, sagt ein besorgter Achim Wiese, Pressesprecher der DLRG.

Im Kreis Pinneberg war es erst am Donnerstagabend, 23. Juli, zu einem tragischen Unglück gekommen: Beim Versuch, seine neun Jahre alte Tochter vor dem Ertrinken in einem Tornescher See zu bewahren, geriet ein 61-jähriger Mann selbst in Not. Passanten retteten das Mädchen unversehrt aus dem Wasser. Der Vater war zunächst nicht auffindbar und musste nach seiner Rettung reanimiert werden. Er verstarb jedoch am Freitagmorgen in einem Hamburger Krankenhaus. Weder der 61-Jährige noch seine Tochter konnten schwimmen.

Wir möchten von Ihnen wissen:

Wie gut können Sie schwimmen? Sehr gut. Ich habe mindestens das Schwimmabzeichen Silber. Ordentlich. Ich beherrsche die Grundtechniken. Naja, ich kann mich über Wasser halten, fühle mich aber unsicher. Ich bin Nichtschwimmer. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (Ausnahmen bestehen am Wochenende sowie an Feiertagen). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.