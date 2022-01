Jahresbilanz 2021 : Wie die Pinneberger Feuerwehr nach der Flutwelle im Ahrtal geholfen hat

Trotz Corona: Die Pinneberger Feuerwehr rückte im vorigen Jahr 403 Mal aus. Besonders im Gedächtnis geblieben sind den Kameraden die drei Einsätze im Katastrophengebiet Ahrtal.

von René Erdbrügger

14. Januar 2022, 16:30 Uhr

Die Pinneberger Feuerwehr rückt zur Zeit immer mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen aus. Auch wenn es sich nur um einen medizinischen Notfall oder Essen auf Herd handelt. Geschuldet ist das dem Pandemieplan der Feuerwehr. Diese Aufteilung soll eine Ausbreitung des Corona-Virus innerhalb der Mannschaft verhindern. Das Tragen von FFP 2-Masken ist Pflicht. Fortbildungen finden online statt.

Einsatz-Niveau wie 2020

Corona hin oder her: Die Pandemie hatte keinen Einfluss auf die Zahl der Einsätze 2021. 403 Mal rückten die Kameraden aus. „Das ist auf dem Niveau der Vorjahre“, sagt Wehrführer Claus Köster. „Corona hatte keinen Einfluss auf die Einsatzhäufigkeit“, sagt Alexander Supthut, Sprecher der Feuerwehr. Und sein Stellvertreter Heiko Andersen, der in Hamburg als hauptamtlicher Feuerwehrmann arbeitet, stellt fest: „Die Zahl der Einsätze in Hamburg ist nicht höher.“ 5315 Stunden kamen dabei in Pinneberg zusammen, weil es drei Einsätze im Ahrtal gab. Sonst wären es 3594 gewesen. Doch bereut haben die Kameraden diesen Einsatz nicht. Die Bilder gehen ihnen nicht aus dem Kopf.

174 Mal Feuer und 134 Alarmierungen wegen technischer Hilfe

Doch zunächst die nackten Zahlen: Ein Jahr zuvor gab es 408 und im Jahr 2019 400 Einsätze. Unter den 403 Einsätzen in 2021 waren unter anderem 174 Feuer und 134 Alarmierungen wegen technischer Hilfe. 68 Mal wurde die Feuerwehr gerufen, um eine Tür zu öffnen. Fünf Einsätze gab es im Bereich der Bahn. Dabei handelte es sich auch um Selbstmorde. „Diese Einsätze stellen eine hohe Belastung für die Kameraden und Kameradinnen dar“, sagt Andersen. Vielfach habe man nichts mehr für die Personen tun können.

Freiwillige Feuerwehr Pinneberg

Was gab es sonst noch an Einsätzen? Mehrere Verkehrsunfälle und Mutter Natur hätten der Feuerwehr zahlreiche Einsätze durch Sturm und Starkregen beschert, teilt Supthut mit.

Kinder aus brennender Wohnung gerettet

Traumatische Ereignisse bei den Einsätzen in Pinneberg habe es in diesem Jahr nicht gegeben. Köster freut sich besonders darüber, dass man bei einem Feuer am 17. Februar in der Wittekstraße zwei Kinder und einen Rollstuhlfahrer habe retten können. Hierbei seien die Umstände gut gewesen: Die Anwohner halfen mit und die Straße war nicht versperrt“, sagt Köster.

Viel Leid gab es jedoch in anderen Bundesländern. „Die Hilfsaktion im Katastrophengebiet Ahrtal nach dem verheerenden Hochwasser im Sommer war der längste Einsatz und wird allen Beteiligten wohl unvergesslich bleiben“, sagt Supthut. Zwei Wochen war die Pinneberger Feuerwehr dort vor Ort.

Freiwillige Feuerwehr Pinneberg

Dort gab es viele zu tun: Im Katastrophengebiet wurden beispielsweise durch die Besatzung des Rüstwagens und des Wechselladers vielfältige Aufgaben durchgeführt worden. Bäume und Äste seien entfernt und aus dem Weg geräumt, beschädigte Zäune demontiert worden, berichten die Kameraden. Man habe Wasser aus diversen Kellern gepumpt sowie Schutt zur Deponie gefahren. Um die Entwässerung für weitere Regengüsse wieder zum Laufen zu bringen, sei es ihre stetige Aufgabe gewesen, die Siele zu reinigen, die durch den Schlamm und den Unrat verstopft worden waren. Wassertanks wurden aufgefüllt.

Es waren kriegsähnliche Zustände. Stefan Hellmich, Sprecher der Feuerwehr

Stefan Hellmich, ebenfalls Sprecher der Feuerwehr und aktiver Feuerwehrmann, ist mit vor Ort gewesen. Er war eine Woche lang in Insul. „Es war schlimmer, als es im Fernsehen zu sehen war. Hinzu kamen die Gerüche und der Lärm. Es waren kriegsähnliche Zustände“, sagt er. Teile von Häusern und ganze Grundmauern seien wegen der Wassermassen weg gewesen, erinnert er sich. Ein Einsatz, den Hellmich sein Leben lang nicht vergessen wird.

Neue Atemschutzgeräte angeschafft

Zurück nach Pinneberg: In 2021 gab es für die Feuerwehr noch einige positive Veränderungen: So wurden im Herbst neue Atemschutzgeräte angeschafft. Des weiteren wurde der „Einsatzleiter vom Dienst“ eingeführt. Diese Funktion werde im Wechsel durch vier Kameraden besetzt, wie Wehrführer Köster mitteilte. „Die beiden Zugführer und die beiden Wehrführer sind jetzt abwechselnd Einsatzleiter vom Dienst. Für normale Einsätze brauchen wir nicht vier Einsatzleiter vor Ort. Einer weiß nun, dass er jetzt dran ist. So hat jeder mal freie Zeit“, erläutert Supthut.

Feuerwehrbedarfsplan erwartet

Was steht in diesem Jahr an? Der Fuhrpark wird mit zwei Mannschaftswagen aufgerüstet. Außerdem wird der Feuerwehrbedarfsplan erwartet. Darin geht es um Fragen wie: Soll die Pinneberger Feuerwehr künftig zusätzlich von hauptamtlichen Kräften unterstützt werden? Auch die Standortfrage für eine neue Wache soll 2022 geklärt werden. Im Feuerwehrbedarfsplan werden dazu Vorschläge gemacht. Das letzte Wort hat die Politik.​

