Multimedia-Reportage : Wie Bombentaucher auf dem Meeresgrund vor Helgoland die Nerven behalten

Tobias Frederiksen und sein Team suchen nach Munitionsresten vor Helgoland. Ein riskanter und nervenaufreibender Job.

von Anna Driftschöer, Savannah Helm und Lisa Santos

01. März 2019, 13:00 Uhr

Helgoland | Es ist stürmisch auf Helgoland. Der Wind pfeift. Möwen kreischen. Der Geruch von Salzwasser liegt in der Luft. Die Wellen schlagen gegen die Kaimauer. Auf einem schmalen Streifen direkt am Ufer des Südhafens befindet sich die Baustelle des Kampfmittelbergers Eggers. Der Arbeitsplatz von Tobias Frederiksen und seinem Team.

Experten gehen davon aus, dass mehr als 70 Jahre nach dem Kriegsende noch immer 1,6 Millionen Tonnen Munition auf dem Grund der Nord- und Ostsee liegen. Minentaucher suchen in riskanten Einsätzen nach verlorenen Kampfmitteln. So auch Frederiksen und seine Crew. Ihr nächster Job: den Meeresgrund unmittelbar neben der Kaimauer absuchen. Seit sieben Uhr früh sind sie bereits im Einsatz.

Die Taucher-Crew ist eine Gruppe aus erfahrenen Minentauchern, Tauchtechnikern und Feuerwerkern. Frauen arbeiten nicht mit.

Anna Driftschröer/Savannah Helm/Lisa Santos

Sie stehen zwischen Containern, einem Zaun mit der Aufschrift „Betreten verboten“ und einem Kran. Hinter der Kaimauer blickt man aufs offene Meer bis zur Düne. Der Leuchtturm ist kaum mehr zu erkennen. Von hier aus geht es ins Wasser – etwa acht Meter in die Tiefe.

Bereitmachen für den Einsatz

Frederiksen macht sich für seinen Taucher-Einsatz bereit. Über dem Neoprenanzug trägt er Fußbleie. Sie sollen ihn unter Wasser am Boden halten. Auf dem Meeresgrund läuft er auf dem Sand und bewegt sich meistens vertikal. Um hierbei besser voranzukommen, trägt Frederiksen Neoprenstiefel statt Flossen, wie er erklärt. Zur weiteren Ausrüstung zählen eine orangefarbene Weste, ein Atemregler, eine Druckluftflasche sowie weitere Gewichte. Im letzten Schritt setzt Frederiksen sich einen Helm auf. Über diesen ist der Taucher mittels eines langen Schlauchs mit seinen Kollegen per Funk verbunden. Gleichzeitig wird er dadurch mit Strom und Sauerstoff versorgt. Links am Helm ist eine Lampe angebracht, rechts eine Kamera. Mit dem Helm sieht Frederiksen fast ein wenig aus wie ein Astronaut:

Der Anzug wiegt mit Helm insgesamt etwa 60 bis 70 Kilogramm. „Unter Wasser fühlt es sich leichter an“, sagt Frederiksen und lacht. Andernfalls könnte der mehr als zweistündige Tauchgang auch schnell zur Qual werden. Die gesamte Ausrüstung wird vor jedem Tauchgang vom Einsatzleiter überprüft. Das sei wichtig, um sicherzugehen, dass der Taucher unter Wasser keinen gesonderten Risiken ausgesetzt ist. Etwa fünf Stunden kann sich der Taucher ohne Pause unter Wasser halten.

Einsatzleiter René Kollmann erzählt, dass er und sein Team in den vergangenen Wochen keine Munition entdeckt haben. Ob Frederiksen bei diesem Einsatz etwas findet? „Hier auf Helgoland haben wir eine hohe Mobilität von Kampfmitteln“, sagt Kollmann. Bedeutet: Sie können abtreiben oder versanden. Wo heute reiner Sand lagere, können eine Woche später wieder Kampfmittel auftauchen. „Das ist die Nordsee“, so der Einsatzleiter.

Welche Rolle die Gefahr spielt

Vor etwa einem Jahr haben die Taucher vor Helgoland einen Torpedokopf gefunden. Klingt zunächst einmal riskant. Doch wie gefährlich ist ein solcher Einsatz für Taucher und Umwelt? Eine Antwort gibt der Bericht zur Munitionsbelastung deutscher Meere, den Bund und Küstenländern jährlich herausbringen: Derzeit ist nicht erkennbar, dass eine großräumige Gefährdung der marinen Umwelt über den lokalen Bereich der munitionsbelasteten Flächen hinaus vorhanden oder zukünftig zu erwarten ist. Eine Gefährdung besteht jedoch punktuell für Personengruppen, die im marinen Bereich der Nord- und Ostsee mit Grundberührung tätig sind.“

Fragt man Taucher Frederiksen, stellt man fest, dass ihn der Gefahrengedanke wenig umtreibt. Das dürfte auch an seiner 15-jährigen Berufserfahrung liegen:

Tatsache. Die Wahrscheinlichkeit, etwas Spektakuläres unter Wasser zu finden, ist in Deutschland fast nirgendwo so hoch wie auf Helgoland. Die einst arme Fischerinsel hatte im Ersten Weltkrieg eine strategisch günstige Lage und diente als deutscher Marinestützpunkt. Auch die Nationalsozialisten nutzten Helgoland zu militärischen Zwecken. Ein großer Seehafen unter dem Tarn-Namen „Projekt Hummerschere“ sollte hier als Gegengewicht zum britischen Seestützpunkt entstehen. Doch bereits zu Beginn des Zweiten Weltkriegs stellte man die Arbeiten ein. Das Projekt blieb unvollendet.

1945, kurz vor Kriegsende, traf ein Angriff der britischen Luftwaffe die Hochseeinsel schwer. Fast alle Häuser wurden zertrümmert, zahlreiche Menschen starben.

Franz Schensky, Museum Helgoland

1947 sprengten die Briten die Bunkeranlage auf Helgoland in die Luft. Es war eine der größten Sprengungen in der Geschichte Deutschlands. Die Insel schrumpfte dabei auf ein Viertel seiner Fläche.

Nach dem Krieg nutzte die britische Luftwaffe Helgoland zudem als Bombenabwurfplatz. Erst 1952 kam die Insel wieder in deutschen Besitz. Die Bewohner konnten zurückkehren.

Mit der Sonde auf Bombenjagd

Weil dermaßen viele Kampfmittel um Helgoland liegen, sind die staatlichen Kampfmittelräumungsdienste in den vergangenen Jahren nicht in der Lage gewesen, die Altlasten des Krieges allein zu suchen und zu bergen, sagt Leif Nebel, Geschäftsführer der Eggers Kampfmittelbergung GmbH. Daher haben sich inzwischen einige private Bergungsunternehmen auf der Insel etabliert, die nun Meter für Meter die Insel und die umliegende Nordsee absuchen.

Frederiksen ist derweil abgetaucht. Unter Wasser inspiziert er mit einer Art Metalldetektor den Sandboden. Das Gerät nennen sie bei den Minentauchern „Sonde“. Während er auf dem Meeresgrund nahezu jedes Sandkorn umdreht, beobachtet sein Kollege Werner Schütze jede seiner Bewegungen auf einem Monitor. Er sitzt im sogenannten Dive-Control-Center, der Kommandozentrale. Mit der Sonde schickt Frederiksen Signale, die seine Kollegen in der Kommandozentrale auswerten. Per Funk kann Schütze dem Taucher Anweisungen geben, beispielsweise wo genau Frederiksen als nächstes suchen soll.

Schlägt die Sonde aus, muss Frederiksen händisch überprüfen, ob es sich bei dem Objekt tatsächlich um Munitionsreste handelt. Die Fundstücke können von Schrott und Zivilisationsrückständen über Munition bis zur Bombe reichen. Meist handelt es sich um Schrott. Trotzdem sammelt der Taucher zunächst alle Fundstücke in einem Korb, der unten am Meeresboden steht. Einmal in der Woche bringt der Taucher ihn an Land, um den Korb zu leeren.

Bei der Suche nach verlorenen Kampfmitteln gibt es immer einen Plan. Die Vorarbeit hierfür leisten Geophysiker in der Firmenzentrale in Tangstedt (Kreis Stormarn). Die können mithilfe von Luftbildaufnahmen und modernen Geo-Informationssystemen relativ genau einschätzen, wo sich eventuell Kampfmittel befinden könnten. Ob es sich tatsächlich um Munitionsreste handelt, müssen die Minentaucher jedoch selbst feststellen.

Wo und wann gesucht wird, hängt vom Auftrag ab. „Meist soll gebaut werden“, erzählt Einsatzleiter Kollmann. Doch bevor gebaut werden kann, sondiert sein Team den Boden. Erst wenn der sicher ist, kann mit dem Bau begonnen werden.

Kein klassischer Ausbildungsberuf

Der Beruf des Kampfmittelbergers ist kein klassischer Ausbildungsberuf. Das zeigt auch ein Blick in die Runde. Der eine ist gelernter Uhrmacher, der andere gelernter Maler und Lackierer wie im Fall von Tobias Frederiksen. Viele Beschäftigte in der Kampfmittelbergung begannen ihre Karriere bei der Bundeswehr. So auch Kollmann, der sechs von zwölf Dienstjahren als Minentaucher im Einsatz war. Auch Frederiksen tauchte bei der Bundeswehr nach Kampfmitteln.

Durch den militärischen Hintergrund sind viele den Umgang mit Munition gewohnt, sagt Kollmann. Das sei auch wichtig, denn unter Wasser sei höchste Konzentration gefragt. Zudem müssen die Taucher körperlich fit sein. Wer als Minentaucher den Befähigungsschein nach § 20 des Sprengstoffgesetzes erhalten möchte, muss eine spezielle Ausbildung absolvieren. Die verlangt den Tauchern einiges ab. Schließlich soll diese sie auf die härtesten Bedingungen und die schlimmsten Bedingungen vorbereiten. Kollmann kann das nur bestätigen:

Das ist schon ein sehr herausforderner Job. René Kollmann, Einsatzleiter

Die Sicht unter Wasser kann mitunter ziemlich schlecht sein, was an den Meeresströmungen liegt. Hinzu kämen die Wetterbedingungen, die die Arbeit zu Wasser und zu Land erschweren können. Für Frederiksen und seinen Kollegen Mirko Runge ist es daher besonders wichtig, sich auf ihr Team verlassen zu können.

Wohnen in einer Wohngemeinschaft

Zehn Tage lang ist das gesamte Team auf Helgoland, bevor es für drei Tage nach Hause geht. Montags bis samstags arbeiten sie, sonntags ist frei. Die Feuerwerker und Tauchtechniker wohnen auf Helgoland in einer Wohngemeinschaft. Mit der Zeit sind einige Freundschaften enstanden.

Zeit für den Schichtwechsel

Frederiksen ist mittlerweile etwa zwei Stunden auf dem Meeresgrund. Zeit für einen Schichtwechsel. Der Kran hebt den auf der Kaimauer abgestellten Metallkorb an, befördert ihn langsam über die Container ins Wasser. Einige Minuten später erscheint er mit Frederiksen wieder an der Wasseroberfläche und setzt ihn an Land ab. Die Ausbeute an diesem Tag: etwas Schrott, keine Kampfmittel. Enttäuscht ist Frederiksen aber nicht. Es gibt auch so immer wieder spannende Momente, sagt er, während er sich aus dem Taucheranzug befreit. „Wir finden zum Beispiel alte Zivilisationsrückstände wie Porzellan oder Bauschutt, die noch aus dem Krieg stammen“, so Frederiksen.

Ein bombiger Fund

Doch nicht einmal zwei Wochen später werden die Minentaucher fündig. An der Kaimauer von Helgoland entdecken sie eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. 1,50 Meter groß, 500 Kilogramm schwer, mit einem Durchmesser von zirka 60 Zentimetern. Mit der Helmkamera nehmen die Taucher beeindruckende Bilder auf:

Nachdem die Bombe überprüft wurde, ist klar: sie im Wasser zu entschärfen ist zu riskant. Stattdessen soll sie auf einer nahegelegenen Düne gesprengt werden. Um die Bombe zu transportieren, befestigen die Taucher einen ballonartigen Hebesack am Sprengkörper. Der wird unter Wasser mit Pressluft gefüllt, sodass die Bombe vom Meeresgrund abheben kann. Vorsichtig ziehen die Spezialisten sie mithilfe eines Schlauchboots bis zur Düne. Eile ist geboten. Wenn die Ebbe kommt, könnte die Bombe schleifen und detonieren. Eine gefährliche Situation für die Kampfmittelberger. Sie wirken angespannt.

An Land wird die Bombe vom staatlichen Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein untersucht. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Schnell steht fest, dass es zu gefährlich wäre, zu entschärfen. Die Bombe muss gesprengt werden. Am abgelegenen und evakuierten Strandabschnitt graben die Spezialisten mit einem Bagger ein Loch, legen die Bombe hinein und schütten es wieder mit Sand zu. Das soll die Auswirkung der Detonation dämmen und die Gefahr des Splitterflugs verringern. Dann wird gesprengt.

Eine gewaltige Explosion. Etwa 40 Meter wird der Sand durch die Luft geschleudert. Ein Erlebnis für die Touristen, die sich die Sprengung aus sicherem Abstand ansehen. Für Frederiksen und seine Kollegen ist es ein Erfolgserlebnis. Sie haben Helgoland wieder ein Stück sicherer gemacht.

Am nächsten Morgen geht die Suche weiter. Denn wer weiß, was noch alles auf dem Meeresgrund vor Helgoland schlummert.