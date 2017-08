Wider der Schwäche mit Buchstaben

vergrößern 1 von 2 Foto: Vogel 1 von 2

„Lesekompetenz ist eine unglaublich wichtige Sache“, betont Anja Radtke, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Rellingen. Während der Vorstellung des Programms der dritten „Rellinger Lesewoche“ vom 21. bis 29. September betont die ehemalige Rellinger Bürgermeisterin um die Bedeutung der Lesekompetenz: 15 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland hätten Probleme beim Lesen. Das entspricht in etwa acht Millionen Menschen.

Die Lesewoche mit täglich wechselnden Schwerpunkten soll das Interesse am Lesen wecken und fördern. „Wir wollen besonders Familien erreichen“, sagt Radtke. Das Konzept zeichne sich durch seine Vielfalt aus. „Jede Altersgruppe soll angesprochen werden“, ergänzt Christoph Rind, Geschäftsführer der Bürgerstiftung.

Zum Auftakt konnten die Verantwortlichen gleich ein Ausstellungsmagnet angeln: „Little Big Books“ nennt sich ein Projekt der Studenten der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Ab Donnerstag, 21. September, stehen auf der Rathaus Galerie Zeichnungen, Malerei, Computergrafiken und Bilderbücher im Fokus. Radtke und Rind garantieren „ein optisches sowie schriftliches Erlebnis für Groß und Klein“.

Am Freitag, 22. September, wird der renommierte Zukunftsforscher Professor Horst W. Opaschowski ab 19 Uhr auf der Galerie erwartet. Sein Vortrag „Blick in die Zukunft: Wie wir gut und lange leben“ dürfte Interessierte jeder Altersklasse ansprechen.

Ausnahmsweise öffnen sich auch am Sonnabend, 23. September, die Pforten des Rathauses. Der Familiennachmittag von 14 bis 16.30 Uhr wird für eine ungewohnte Geräuschkulisse mit Kinderstimmen sorgen. Es geht schließlich bei Kaffee und Kuchen gegen eine Spende um den Steinzeitmann „Opa Mammut“.

Weitere Höhepunkte runden das Programm ab: „Lesen am Tresen“ mit verschiedenen Autoren in Faber’s Hof am Bundestagswahltag, Sonntag, 24. September, die Vorstellung von „Lieblingsbüchern“ in der Rellinger Kirche am Dienstag, 26. September, und ein spannender Heinrich-Heine-Abend im Rathaus mit Lesung und musikalischer Begleitung am Mittwoch, 27. September.

Zudem legt der Vorstand der Bürerstiftung Wert auf Veranstaltungen, die exklusiv Kita- und Grundschulkinder ansprechen sollen. Dazu gehören Märchenstunden, Autorenlesungen, ein Musik-Projekt an der Caspar-Voght-Schule sowie Lesungen in der Rellinger Buchhandlung Lesestoff.

von Dietmar Vogel

erstellt am 25.Aug.2017 | 16:00 Uhr