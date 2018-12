Wichtelmarkt in Bergedorf

von René Erdbrügger

26. November 2018, 11:41 Uhr

Vor traumhafter Schloßkulisse: Der

Sozialverband Pinneberg lädt zur Tagesfahrt nach Bergedorf. Am Mittwoch, 12. Dezember, geht es zum Wichtelmarkt am Bergedorfer Schloss. Start ist um 10.30 Uhr bei Bäcker Schlüter, Elmshorner Straße, und an der Bushaltestelle Fahltskamp um 10.45 Uhr. Eine Einkehr mit einem dreigängigen Mittagessen ist geplant, anschließend wird es Zeit zum Stöbern auf dem Markt geben. Die Fahrt kostet 44 Euro. Weitere Infos unter Telefon (0 41 01) 395 05 78 oder (0 41 01) 20 84 15.