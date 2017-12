Prozess : Whisky-Tasting auf Helgoland endet in der Zelle

vergrößern 1 von 1 Foto: Symbolbild: dpa 1 von 1

von Finn Warncke

erstellt am 19.Dez.2017 | 10:00 Uhr

Helgoland | Er trank viel zu viel, suchte in zwei Kneipen nach Streit und beleidigte Mitarbeiter des Krankenhauses und Polizisten als Arschlöcher, Rassisten und Nazis: Für einen 29-jährigen Mann endete eine völlig durchzechte Nacht auf Helgoland in der Zelle. Dafür musste er sich am Montag vor dem Amtsgericht Pinneberg verantworten.

Die Liste der Anklagepunkte war lang: Beleidigung, versuchte Körperverletzung, Widerstand gegen die Polizei sowie rechte Parolen und Gesten – obwohl der Mann nach eigener Aussage Rechtsextremismus verachte und kein rechtes Gedankengut verfolge. „Ich bekenne mich schuldig“, eröffnete der Angeklagte seine Verteidigung. Er war ohne Rechtsbeistand im Gerichtssaal. „Ich habe in dieser Nacht viel Mist gemacht.“

Doch was war genau passiert? In der besagten Nacht vom 3. auf den 4. Mai 2016 war der Angeklagte nach eigener Aussage bei einem Whisky-Tasting seines Arbeitgebers. Mehr als 20 Schnapsgläser, gefüllt bis zum Rand, habe er getrunken und am Tag wenig gegessen. „Nach dem Whisky-Tasting weiß ich nur noch, wie ich am nächsten Morgen in der Zelle aufgewacht bin. Ich habe den Alkohol komplett unterschätzt“, erklärte der Angeklagte.

Nachdem der Mann kurz Luft schnappen wollte, ging er in eine naheliegende Kneipe. Dort sei ihm einige Tage zuvor ein Mann durch seine rechtsradikalen Aussagen aufgefallen. Der Angeklagte wollte diesen zur Rede stellen. Beim Versuch, den Mann zu schlagen, traf er ein Glas voller Salzstangen und verletzte sich dabei schwer an der Hand. „Ich habe mir Schnittwunden zugezogen und viel Blut verloren.“

Vom Krankenhaus in die nächste Kneipe

Mit einem Krankenwagen und der Polizei ging es ins Krankenhaus. Bei diesem Szenario unterstellte der Angeklagte den Rettungskräften zunächst unterlassene Hilfeleistung: „Ich hatte das Gefühl, dass sie mir gar nicht richtig helfen wollten.“ Das war nach Anklageschrift und Polizeibericht allerdings ganz und gar nicht der Fall: Die Ärzte im Krankenhaus hätten eine geschlagene Stunde lang versucht, den Angeklagten zu verarzten. Dieser habe sich aggressiv verhalten und die Ärzte immer wieder als „Nazis“ und „Rassisten“ bezeichnet. Zu allem Überfluss zeigte der Angeklagte dem Personal beim Verlassen des Krankenhauses noch den Hitlergruß.

Doch damit nicht genug: Der Mann suchte eine weitere Kneipe auf. Als der Wirt ihm kein Bier ausschenken wollte, wurde er erneut aggressiv und versuchte den Wirt körperlich anzugehen. Die Polizei, die die Situation von außen beobachtete, griff ein und versuchte den Mann festzunehmen. Doch auch hier wehrte sich der Angeklagte mit Händen und Füßen. Unter größter Mühe konnten die Beamten dem Mann Handschellen anlegen – nicht ohne sich erneut üble Beleidigungen gefallen lassen zu müssen. In der Zelle konnte der herbeigerufene Hausarzt den Angeklagten ebenfalls nicht behandeln. Auch er wurde von dem 29-Jährigen beleidigt und bespuckt. Mit seinem eigenen Blut malte der Mann noch ein Hakenkreuz an die Zellenwand. „Ich kann mich an das Meiste nicht mehr erinnern. Deshalb kann ich nicht sagen, ob es stimmt oder nicht“, sagte der Angeklagte.

Die Staatsanwältin zeigte sich trotz der Reue des Mannes wenig einsichtig: „Ich bin ehrlich zu Ihnen, das geht gar nicht.“ Der Angeklagte habe fahrlässig gehandelt und verfassungswidrige Äußerungen getätigt sowie Widerstand gegen die Polizei geleistet. Da er allerdings nicht vorbestraft war und sich bei sämtlichen Beteiligten persönlich entschuldigte, wurde er zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt. „Ich hoffe, dass Sie aus ihren Fehlern lernen“, so die Richterin.