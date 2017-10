Wett-Jodeln, Bier und Weißwurscht

vergrößern 1 von 4 Foto: Stockfleth (3) 1 von 4





Bayrischer geht’s nimmer! Um in Oktoberfest-Stimmung zu kommen, muss man eigentlich eine weite Reise in Richtung Süden bis nach München auf sich nehmen. Nicht so am vergangenen Wochenende: Von Freitag bis gestern konnten Interessierte in der Wohnmeile Halstenbek das volle Festprogramm im Norden erleben.

Schon von Weitem konnte man die blau-weißen Flaggen in den bayrischen Landesfarben erkennen. Zwischen den Möbelhäusern Schulenburg und Roller erblickte man das große Zelt, das eigens für die Veranstaltung aufgebaut und hergerichtet wurde. Es war bereits zum Anstich durch den Halstenbeker Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) gut gefüllt. Für ihn war es das erste Mal, dass er den Hahn in das Bierfass hämmern durfte. Beim ersten der zwei 50-Liter-Fässer brauchte er nur drei Schläge. Beim zweiten Fass waren sogar nur noch zwei kräftige Schläge nötig, bis das Bier ausgeschenkt werden konnte. Damit hätte der Sozialdemokrat auch auf der Wiesn in München bestehen können.

Anne Borcherding (Foto, oben), Marketing-Managerin von Möbel Schulenburg, blickte bereits ins kommende Jahr und scherzte: „Nächstes Jahr braucht Herr von Rüden nur noch einen Schlag!“ Bis die 100 Liter Bier unter die Leute gebracht waren, verging nur eine halbe Stunde. Für einen reibungslosen Ablauf in Sachen Verpflegung haben Stefanie Tönjes und ihr Team von „Aktuell Veranstaltungen“ gesorgt. In klassischen Trachten und Lederhosen haben sie die großen Maßkrüge verteilt. Zu essen gab es Laugenbrezn, Leberkäs, Weißwurscht und Schweinshaxen.

Die Stimmung im Festzelt war ohnehin schon fröhlich und als Joey Gabalögl mit seiner Andreas Gabalier Double-Show die Bühne gestürmt hatte, nahm die Party endgültig Fahrt auf. Weiter eingeheizt wurde den feiernden Gästen noch von Kay Christiansen als DJ Ötzi-Double (Foto, unten). Typische Après-Ski- und Oktoberfest-Schlager wie „Ein Stern“ oder auch „Geboren, um dich zu lieben“ gab der Nordfriese auf der Bühne zum Besten. Außerdem konnten sich die Besucher bei den verschiedenen Wettbewerben wie dem Maßkrug-Stemmen, Schuhplattler, Wett-Jodeln, Brezeln-Wettessen oder dem Wettsägen ausprobieren.

Viele Gäste äußerten sich auf Nachfrage sehr positiv über das diesjährige Oktoberfest auf der Wohnmeile Halstenbek. Es seien mehr Gäste dort und auch insgesamt sei die Stimmung in diesem Jahr noch besser als im vergangenen Jahr. Ein Besucher sagte: „Wahrscheinlich müssen wir Nordlichter mit dem Oktoberfest erst warm werden. Es macht aber unheimlich viel Spaß!“

In der gesamten Wohnmeile Halstenbek stand am vergangenen Wochenende neben dem Oktoberfest auch das Shopping im Mittelpunkt. Zahlreiche renommierte Hersteller haben ihre Produkte vorgeführt und Interessierte konnten sich von Freitag bis Sonntag über diese informieren.

Als nächste Veranstaltung ist bereits das Schlagerfestival vom 27. bis zum 29. Oktober angekündigt. Am Freitag steigt die Party ab 17 Uhr und es treten diverse Künstler, darunter auch Markus Mörl (Ich will Spaß), auf. Annemarie Eilfeld belegte 2009 den dritten Platz bei der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“. Im Oktober kann man sie in Halstenbek live erleben.