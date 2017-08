Halbzeit beim Brückenbau : Westumgehung - die Arbeiten voranschreiten

vergrößern 1 von 2 Foto: Kölln 1 von 2

Pinneberg | Im März kamen die ersten Stahlträger für den Brückenbau an der Westumgehung – seitdem hat sich schon einiges getan. Eine sandige Spur zeigt aus der Vogelperspektive bereits den künftigen Straßenverlauf an. Dazwischen stehen die ersten Teilstücke der Umgehungsstraße, die die Elmshorner Straße mit der Mühlenstraße verbinden soll. Knapp hinter der Großbaustelle an der Elmshorner Straße, wo die Westumgehung anschließt, steht schon mitten im Grünen ein einsames Brückenelement. Fast wirkt es, wie aus einem Endzeit-Blockbuster: Links und rechts bricht die Brücke an den Fischteichen plötzlich ab und mündet ins Nichts.

Ähnlich sieht die Baustelle an der Siemensstraße aus, wo ein erstes gewaltiges Brückenstück frei steht. Dort soll die Westumgehung über die Bahnschienen führen, weshalb dieser Bauabschnitt eine der großen baulichen Herausforderungen der Westumgehung darstellt. 5,4 Millionen Euro kostet dieses Element samt seiner Auffahrtrampe allein. Im März 2018 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Fast fertig ist der neue Parkplatz an der Prisdorfer Straße. Er wird für die Mitarbeiter der umliegenden Firmen im Rahmen der Bauarbeiten an der Westumgehung gebaut. Auch quer über die Pinnau führt bereits eine Brückenkonstruktion, gerahmt von Kränen. Die Bauarbeiten ziehen sich hier allerdings noch hin: Im zweiten Quartal 2018 sollen sie abgeschlossen sein. Die Pinnaubrücke hat damit neben der Brücke an der Siemensstraße die längste Bauzeit.

Der Straßen- und Erdbau, der insgesamt mit 12,5 Millionen Euro zu Buche schlägt, wird noch bis Ende 2018 andauern. Zu den nächsten Schritten beim Bau der Westumgehung gehören jedoch schon die Ausschreibungen für die Ampelanlagen bis Oktober 2017. Das Ingenieurbüro Inros Lackner zeichnet weiterhin für die Abstimmung der Maßnahmen und Sicherung der Zielvorgaben verantwortlich.

