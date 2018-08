Wer schleicht durch Heidorns Eiergang?

Hasloher Weg erinnert an eine Abkürzung quer über die Weiden / Benutzer ist Namensgeber

von Ute Springer

08. August 2018, 16:00 Uhr

So mancher Autofahrer wird wohl bei diesem Straßennamen schon gestutzt und sich gefragt haben, warum dieser Pfad, rechts von der Kieler Straße wenn man in Richtung Hamburg fährt, wohl „Heidorns Eiergang“ heißt. Uwe Helmer von der Hasloher Geschichtswerkstatt hat es herausgefunden.

„Dieser Fußweg verbindet die Kieler Straße mit der Alten Landstraße auf der Höhe des ehemaligen Bauernhofes von Curt Brandt“, erklärt Helmer. In einem Teil der Gebäude ist heute die Reitscheune untergebracht. „Der Weg wurde 2002 angelegt, davor gab es dort nur Weideland“, erläutert Helmer weiter. Als nach einem Namen für den Pfad gesucht wurde, hätten sich einige ältere Bürger daran erinnert, dass ein gewisser Herr Heidorn, der in der Alten Landstraße wohnte, früher quer über die Weiden gelaufen sei, um auf einem Bauernhof – vermutlich dem Brandt’schen – Eier zu holen. Der Weg querfeldein bedeutete dabei eine gehörige Abkürzung.

„Ich bin auch in der Alten Landstraße aufgewachsen und kann mich noch daran erinnern, wie ich als Kind, so um 1950 herum, über zwei Zäune gestiegen bin, um mit der Kanne Milch vom Bauern Inselmann zu holen“, berichtet Helmer. Dort habe er so manches Mal nett mit der Bauerntochter Ilse geplaudert, die später seine Kollegin in der Bönningstedter Amtsverwaltung gewesen sei.

„Einige Jahre nachdem der Eiergang angelegt worden war, wurden auf der Südseite 20 Bäume angepflanzt“, sagt Helmer. Diese seien von Hasloher Bürgern, Firmen und der Kirchengemeinde gespendet worden. „Neben jedem Baum steht ein Schild mit dem deutschen und lateinischen Namen und dem Jahr, in dem dieser Baum der ,Baum des Jahres‘ war“, erläutert Helmer.

Auf der Nordseite und neben einer Querspange seien weitere, unbezeichnete Bäume angelegt worden. „Eschen, Kastanien, ein Walnussbaum und viele andere“, zählt Helmer auf. Das mit Schilf bewachsene Biotop neben der Querspange entstand vor dem Bau des ersten Abschnitts der Neuen Mitte und dient als Regenrückhaltebecken. „Es wurde 2015 ,Lütte Pütt‘ getauft“, so Helmer weiter. Die Tradition, dort den jeweiligen Baum des Jahres einzupflanzen, bestehe weiterhin, bislang habe sich immer ein Spender gefunden.

Wie in vielen anderen Orten auch, geht eine Mehrzahl der heutigen Straßennamen auf alte Flurbezeichnungen zurück. Etwa die Brakelstwiete, die als Bereich „Op Brackels“ und „Brackelskamp“ auf alten Karten zu finden ist. Oder die Lohe, mit der früher Baumrinde speziell von Eichen und Haselnussbüschen bezeichnet wurde. „Eichenborken wurden nach einer Vorbehandlung zu den Gerbereien in Pinneberg, Barmstedt und Uetersen gefahren“ sagt Helmer. Dabei sie die Borke von jungen Zweigen besser als „Altborke“ bezahlt worden, das sie mehr Gerbsäure enthalte. Und manchmal liefern auch die Bewohner einen Grund, Straßen zumindest einen Spitznamen zu verpassen: „Am Barkenkamp wuchsen früher viele Birken, die offenbar der Straße ihren Namen gegeben haben. Nach dem Krieg standen dort sechs Behelfsheime. Die Bewohner hatten viel Streit – deshalb hieß der Barkenkamp damals auch ,Theaterstraße‘“.