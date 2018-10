Wenn Wohnen immer teurer wird

Schenefeld drohen Hamburger Verhältnisse / Immer weniger Grundstücke / Landesregierung will stärker fördern

von Tanja Plock

20. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Schenefeld gehört zu den beliebten Wohnorten für Familien im Hamburger Umland. Doch die Stadt wird auch zu einem immer teureren Pflaster. Die Immobilienpreise steigen ebenso wie die Mieten stark an. Das merkt auch Peter Schmidt-Kothen, der in einem gemieteten Reihenhaus lebt. Er habe einige Erhöhungen mitgemacht. Doch langsam wird es eng, sagt er. Denn innerhalb von drei Jahren sei die Miete um knapp 20 Prozent erhöht worden.

Das stört auch seine Nachbarn. Die Semmelhack Stiftung vermietet die Wohnanlage. 1997 zog Schmidt-Kothen mit seiner Frau dort ein. Damals habe er 1860 Deutsche Mark bezahlt. Für 100 Quadratmeter Wohnfläche zahlte er 2015 noch 986 Euro Kaltmiete, 2016 waren es 1080 Euro, ein Jahr später 1112 Euro und nun steht der Anstieg auf 1210 Euro an.

„Irgendwann kann sich der Mittelstand so etwas gar nicht mehr leisten“, sagt Nachbarin Christiane Suckow. „Wenn die Politik nichts macht, wird das dramatisch“, ergänzt Anwohner Jan Jensen. „Schenefeld will wachsen, aber so drückt man die Leute raus hier“, glaubt Suckow.

Bei diesem Punkt sind sich die Mieter einig: Ein Mietspiegel muss her, um Vergleichswerte zu haben. Und die Politik müsse neue Instrumente für eine einigermaßen stabile Miete finden.

Die Mietpreisbremse findet testweise seit 2015 Anwendung in der Nachbarkommune Halstenbek. Sie deckelt in Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt die Kosten bei Neu- oder Wiedervermietungen auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete plus zehn Prozent. Doch in der Düpenaustadt wird dies nicht praktiziert.

„Zum damaligen Zeitpunkt wurde der Schenefelder Mietenmarkt nicht als ’angespannt’ bewertet“, erläutert Dirk Hundertmark, Pressesprecher des Innenministeriums in Kiel. „Unabhängig davon zeigen die Erfahrungen mit den Instrumenten der so genannten Mietpreisbremse und der Kappungsgrenzenverordnung, dass der angestrebte Effekt einer Sicherung stabiler Mietpreise nicht eingetreten ist“, führt der Sprecher aus. „Die Landesregierung beabsichtigt daher, die Mietpreisbremse abzuschaffen und durch alternative Instrumente zu ersetzen.“ Grundsätzlich werde zur Entspannung der Mietmärkte nur der bedarfsgerechte Neubau von Wohnraum führen. Eine wichtige Rolle nehme dabei die Förderung ein. Diese ermögliche es den Investoren Wohnungen zu günstigen Mietpreisen anzubieten. Die Landesregierung beabsichtige daher, die Bezuschussung auf hohem Niveau fortzusetzen.

Seitens des Vermieters Semmelhaack in Elmshorn sieht man bei dem Schenefelder Fall keinen Handlungsbedarf. Bei der Reihenhausanlage handele es sich um eine stark nachgefragte Wohnlage, teilt Pressesprecher Hartmut Thede auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Es gibt keine nennenswerte Fluktuation, es besteht eine gute Nachbarschaft, die Leute wohnen gern dort und das zu Kaltmieten von durchschnittlich zwölf Euro pro Quadratmeter“, führt er aus. Mieterhöhungen seien entsprechend der Mietverträge und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt worden. Er glaube nicht, dass in der Lage vergleichbare Objekte zu dem Mietpreis auf dem Markt seien.

Kai Lorenz, Vorstandschef bei der Neuen GeWoGe Wohnungsbaugenossenschaft in Pinneberg, beurteilt den Preis von 12 Euro nicht als zu hoch sondern als „entsprechend dem Marktwert“. Die Problematik der hohen Mieten ist ihm bekannt. Die Vermietungen durch Genossenschaften sowie mehr öffentlich geförderten Wohnraum – auch für höhere Einkommen – sieht er als besten Weg, um dem Einhalt zu gebieten. Vielfach werde unter gefördertem Wohnraum vor allem Wohnungen für sozial Schwache verstanden. Dabei seien die Einkommensgrenzen für den zweiten Förderweg so hoch, dass auch beispielsweise Beamte im mittleren Dienst profitierten. Dies sei der richtige Ansatz. „Es geht um die Versorgung der Menschen aus der Mitte heraus.“ Für viele habe der Begriff geförderter Wohnraum auch heute noch „etwas Anrüchiges“. Zudem könnten sich die Kommunen nicht weigern, weiter zu wachsen, sondern sollten ihre Infrastruktur anpassen. „Wenn die Situation so ist, dann muss ich mich dem stellen“, so Lorenz.