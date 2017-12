Wenn Rentiere in den Streik treten

vergrößern 1 von 3 Foto: Thölen (2) 1 von 3

„Alle Jahre wieder geht die Reise auf die Erde los. Ach, uns schmerzt der Rücken. Wir wollen uns drücken. Wir laufen halt nicht los“, sangen die Rentiere der Klasse 2 b von Iris Katzenburg während der Weihnachtsfeier der Peter-Lunding-Schule in Hasloh.

Dann versammelten sich die Zweitklässler in ihren braunen Fellkostümen mit kleinen Geweihen auf dem Kopf zu einem Streik. Nachdem der Weihnachtsmann ihnen von den Kindern erzählt hatte, die auf der Erde schon auf den Schlitten warteten, zeigten die Rentiere allerdings Mitgefühl und halfen ihrem alten Herrn.

In der Klasse 2 a von Christiane Mucker tauchte der Osterhase auf, der sein eigenes Fest verschlafen hat und den Engeln nun als Weihnachtshase helfen durfte. Aus der Klasse 1 b unter der Leitung von Lara Scholz hüpften und tanzten fröhliche kleine Schneemänner und Schneefrauen mit langen Nasen über die feierlich geschmückte Bühne.

Die Kinder aus Inga Meyers Klasse 1 a drehten den Spieß einmal um, indem sie das Christkind mit besonderen kleinen Seelentröstern wie einem grünen Tannenzweig, einer langen goldenen Kette aus Nüssen, einem gebastelten Papierstern und einer gefundenen Muschel beschenkten.

Wie in einer Musical-Inszenierung präsentierten sich die Kinder der Klasse 4 a. Sie hatten mit ihrer Lehrerin Jutta Zeyen-Herbst die Weihnachtsgeschichte einstudiert, die sie singend, tanzend und spielend auf die Bühne brachten.

Emotional wurde es bei den Lichterkindern der Klasse 3 von Maren Rohwer, die das gleichnamige Lied der jungen Dichter und Denker mit Taschenlampen performten. Beim Auftritt des Schulchores unter der Leitung von Theresa Schnabel kamen alle Engel, Rentiere, Hirten und Heiligen Drei Könige, Schneefrauen sowie Weihnachtsmänner zusammen, um vom „Mann, der alles kann. Man nennt ihn schlicht den Weihnachtsmann“ zu singen.

Den Abschluss der Darbietungen machten die Kinder von Gabi Chantrés Klasse 4 b, die als Buchstabenpaten in englischer Sprache „A Christmas greeting“ darstellten und gemeinsam mit dem begeisterten Publikum „We wish you a merry christmas“ sangen.

Kreative Ideen, schöne Geschichten, fantasievolle Kostüme, leuchtende Kinderaugen und das ein oder andere Rührungs-Tränchen bei Eltern und Großeltern: eine rundum gelungene Verabschiedung in die Winterferien und fröhliche Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest.

„Es war richtig toll“, lobte Julia Fietz alle Kinder. Die Schulleiterin dankte ihrem Team und den zahlreichen helfenden Händen, die während des ganzen Schuljahres für einen reibungslosen Ablauf sowie gutes Gelingen von Kinderkleidermarkt, Sommer- und Lichterfest sorgen. Einen großen Anteil habe daran der Schulverein, würdigte Fietz. Der Vorsitzende Andreas Kalkovski wünschte sich für die Zukunft: „Die vielen kleinen Dinge sollten wirklich erhalten bleiben. Es geht uns dabei nicht um uns, sondern um unsere Kinder.“ Als Ausblick aufs kommende Jahr freute sich Fietz auf den zu Ostern bevorstehenden Einzug in den neuen Gebäudetrakt.