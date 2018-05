Region in Kürze : +++ Weniger Räder in Pinneberg +++ Pendler-Chaos: Endstation Elmshorn +++ Wasserqualität in SH ist „ausgezeichnet“ +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

30. Mai 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Im vergangenen Jahr war Pinneberg die Hochburg des Fahrraddiebstahls. Doch auch wenn die Zahl der Straftaten nach Angaben der aktuellen Kriminalitätsstatistik von 533 (2016) auf 314 (2017) zurückgegangen ist, gibt die Pinneberger Polizei keine Entwarnung. Dieser Deliktsbereich bleibe ein Schwerpunkt, sagte Carsten Zingler, vorübergehender Leiter des Pinneberger Reviers, während der Präsentation. Örtliche Schwerpunkte sind wie bisher der Pinneberger Bahnhof im Bereich Am Fahltskamp und An der Mühlenau sowie der Bahnhof Thesdorf.

Elmshorn Tausende Pendler sind täglich auf der Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Hamburg-Altona unterwegs. Nach monatelangem Bahnchaos zwischen Mitte März und Anfang Mai müssen sie jetzt wieder mit Ausfällen leben. Der Regionalexpress 6 zwischen Altona und Westerland, die einzige Verbindung, die Krückaustadt und Altona ohne Zwischenhalt verbindet, fällt seit Tagen aus. Pendler und Sylt-Urlauber klagen über die schlechte Informationspolitik, viele steigen vorübergehend aufs Auto um.

Schleswig-Holstein Fast alle Badegewässer in Schleswig-Holstein haben bei der Wasserqualität im vergangenen Jahr die Bestnote „ausgezeichnet“ erhalten. Dies geht aus dem am Dienstag in Kopenhagen vorgelegten EU-Bericht über die Badegewässerqualität 2017 in den Mitgliedsstaaten hervor. Der Bericht umfasst sowohl Nord- und Ostsee als auch die Seen und Flüsse des Landes, sowie die Schlei, die mehrfach nur die Note „Gut“ bekam.

Ellerau Die Ansgar-Kirchengemeinde in Ellerau ist seit 50 Jahren eigenständig. Am Sonntag wurde der Jahrestag der Loslösung von der Quickborner Mutterkirche mit einem Gemeindefest gefeiert. Zahlreiche prominente Gäste, darunter auch Frie Bräsen, Propst im Kirchenkreis Altona-Blankenese, überbrachten Glückwünsche. Während die Kinder sich mit Geschicklichkeitsspielen die Zeit vertrieben, konnten die Erwachsenen in die Geschichte der Kirchengemeinde einsteigen und den Prozess der Unabhängigkeit nachvollziehen.

Barmstedt Durch das schnelle Eingreifen der Barmstedter Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden: An der Königsberger Straße in Barmstedt haben gestern Vormittag ein Schuppen, ein Carport und eine Tanne gebrannt. Mit „massivem Wassereinsatz“ brachten die Brandbekämpfer das Feuer schnell unter Kontrolle. Verursacht wurde es laut Polizei durch den Hausbewohner selbst: Er sei fahrlässig mit dem Bunsenbrenner umgegangen, den er für Gartenarbeiten verwendet habe. Ein Funke sei auf den Schuppen übergesprungen und habe sich entzündet.

Schenefeld Zwar ist Herbert van Gerpen nicht mehr für die Grünen im neuen Rat der Stadt Schenefeld aktiv, er hofft aber, dass er im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt weiter mitarbeiten kann. Sein Fokus liegt beim Thema Verkehr. Unter anderem kämpft er für die Beruhigung im Dorf. Im Interview mit unserer Zeitung blickt er zurück und voraus. Positiv beurteilt er den Bürgerentscheid zur Rettung der Landschaftsschutzgebiete. „Trotz allem ist dieses Thema außer bei den Grünen bei keiner Partei angekommen“, urteilt er.

Kreis Pinneberg Bei der Vorstandssitzung der Aktiv-Region Pinneberger Marsch und Geest wurde die Förderung weiterer regionaler Projekte gebilligt. Die „Op de Deel GbR“, eine Privatinitiative zum Erhalt der ortsprägenden Hetlinger Reetdachkate als Tagungsstätte, erhält 100.000 Euro für die Gebäudesanierung. Die Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop kann mit etwa 94.000 Euro für den Bau eines Jugendzentrums im Ortskern rechnen.