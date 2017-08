Weniger Leerstand in der City

vergrößern 1 von 5 Foto: Seidel (4) 1 von 5







Es geht voran in Pinnebergs City. Die Leerstandsquote ist laut Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) von über 15 Prozent im Jahr 2014 auf aktuell 7,7 Prozent gesunken. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte sie kürzlich, dass 15 von 229 Objekten im Innenstadtbereich nicht genutzt werden.

Zudem schreitet die Belebung des Westteils der Fußgängerzone in der Kreisstadt voran. Wie die Stadt Pinneberg mitteilt, seien die Arbeiten in den Hochbauten der Ebert-Passage im östlichen Bereich bereits abgeschlossen und zur Nutzung freigegeben. „Fußgänger können zwar jetzt schon in dem Bereich bummeln gehen, aber natürlich fiebern wir der endgültigen Neugestaltung entgegen“, sagt Bürgermeisterin Steinberg.

Vor dem Gebäude müssen aufgrund der Brandschutzrichtlinien Aufstellflächen für die Feuerwehr freigehalten werden. Diese Areale sind deshalb für Autos gesperrt. Wie bisher sei das Parken aber vor dem Eingang zur Passage Dingstätte 34 sowie vor dem Eingang zum Textilhaus Kunstmann möglich. „Ergänzend dazu stellen wir zusätzliche Fahrradständer auf, um den erheblichen Bedarf in diesem Bereich abzudecken“, erläutert Bauamtschef Klaus Stieghorst.

Auch der baldige Umbau des Pinnau-Centers soll weiter zur Belebung des Westteils beitragen. Die neuen Inhaber Savas und Namik Ardic planen dabei unter anderem auch eine neue Front mit bodentiefen Schaufenstern. Auf der anderen Seite werden bald wieder leere Schaufenster zu sehen sein. Beispielsweise schließt der Damen-Mode-Laden S.Oliver und auch bei Taifun gehen die Lichter aus.

Klar ist auf jeden Fall: Es tut sich was in Pinneberg. Wie sehen die Bürger der Stadt die Veränderungen in der Innenstadt? Sind sie zufrieden? Unsere Zeitung hat nachgefragt. Viele loben die Maßnahmen der letzten Zeit, sehen aber noch in einigen Bereichen Nachholbedarf. Kritisiert wird beispielsweise, dass zu viele „Billigketten“ in die Innenstadt kommen. Der Leerstand sei zwar geringer geworden, allerdings wäre die Vielfalt dabei nicht größer geworden, merkt eine Kundin an, die nicht namentlich genannt werden will.



Freude über Elanza-Neueröffnung

Ute Rickhoff findet, dass es noch mehr ausgefallene Geschäfte in der City geben sollte. „Ein Laden der Käse- oder Wurstspezialitäten anbietet wäre nett“, sagt die Pinnebergerin. Rickhoff gefällt aber, dass mit Elanza Fashion &Home wieder ein Laden mit einem ähnlichen Sortiment wie der Vorgänger Strauss in der Rathauspassage zu finden ist: „So ein Laden hat gefehlt. Es ist gut, dass der neue da ist.“

Der 79-jährige Kurt Lewin sieht vor allem noch Potenzial bei der Gastronomie. „Es ist zu einseitig geworden“, bemerkt der Quickborner. Er bedauere sehr, dass der Asia-Palast schließen musste. Übrig geblieben seien nur noch „zahlreiche Dönerläden“. Dagegen lobt er, dass mit der Eröffnung des neuen Parkhauses sich die Situation für Autofahrer, die nach einem Stellplatz suchen, deutlich verbessert hätte.



Mehr Schuhgeschäfte in der Stadt

Der 28-Jährige Ali Saede ist laut eigenen Aussagen erst seit 18 Monaten in Deutschland. Er könne die Veränderungen daher nur schwer beurteilen. Der gebürtige Iraner würde sich aber vor allem noch ein großes Schuhgeschäft für Pinneberg wünschen.

Die Pinnebergerin Silke Obermeister urteilt: „Es gibt wenige Geschäfte, wo ich nett shoppen kann.“ Vor allem bei Kleidung werde sie nur selten in der Pinneberger Innenstadt fündig. Die Fußgängerzone finde sie aber „gut“. „Zum Eisessen muss man nicht nach Hamburg fahren“, sagt die 48-Jährige lachend.

von René Erdbrügger

erstellt am 19.Aug.2017 | 16:00 Uhr