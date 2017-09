Region Pinneberg in Kürze : +++ Weniger Hafengeld für saubere Schiffe +++ Marderhund bedroht heimische Arten +++ Zoff um Denkmalschutz +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt/dpa 1 von 1

Hamburg Schiffe mit einem großen Schadstoffausstoß sollen vom kommenden Jahr an in Hamburg ein höheres Hafengeld bezahlen, während umweltfreundliche Schiffe Rabatte erhalten. „Mit diesem neuen Bonus-Malus-System im Hafengeld schaffen wir spürbare Anreize dafür, den Hamburger Hafen mit umweltfreundlichen Schiffen anzulaufen“, erklärte der SPD-Hafenexperte Joachim Seeler am Freitag.

Kreis Pinneberg Der Marderhund ist auf dem Vormarsch: Das hat der Kreisnaturschutzbeauftragte Hans-Albrecht Hewicker bei der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung in der Kreisfeuerwehrzentrale in einem Vortrag zu inversiven Arten im Kreis Pinneberg deutlich gemacht. Fressfeinde des Tiers und Vögelkolonien seien nicht mehr sicher. Auch die heimische Pflanzenwelt ist bedroht.

Pinneberg Weil der Pinneberger Rosengarten unter Denkmalschutz steht, könnten Millionen von Euro generiert werden. Das teilte Margita Meyer vom Landesamt für Denkmalpflege den Vertretern des Kleingartenausschusses mit. Mitglieder vom Freundeskreis Rosengarten, die dem Ausschuss beiwohnten, kritisierten allerdings, dass sie nicht den Planungen des Landesamts beteiligt seien.

Schenefeld Die Entscheidung der Ratsversammlung, ob der Schenefelder Verein 1,5 Millionen Euro in das Untergeschoss investieren und alles umbauen darf, war knapp. Letztlich stimmten zwei Grüne, FDP, SPD und BfB dagegen. CDU, OfS, vier Grüne dafür. Mit einer Stimme mehr passierte der Antrag die Ratsversammlung. Vorher wurde aber mächtig diskutiert. Einig war sich die Politik bei diesem Vorhaben absolut nicht.

Kollmar Der Anbau an den Kindergarten Kollmar reicht für die Anzahl der angemeldeten Kinder immer noch nicht aus. Jetzt beschlossen die Kommunalpolitiker, die bisherige Containerlösung weiter aufrecht zu erhalten. Dies teilte Bürgermeister Klaus Kruse nach der Sitzung des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses am vergangenen Mittwoch im Fährhaus Kollmar mit. „Wir haben die Betriebserlaubnis bekommen und den Mietvertrag für den Container verlängert, so dass wir ab der nächsten Woche eine fünfte Gruppe einrichten können“, erklärt Kruse. Mittelfristig hofft der Kollmaraner Bürgermeister auf die Realisierung des Kindergartenneubaus in der Nachbargemeinde Neuendorf. „Wenn hier zwei oder sogar drei Gruppen entstehen, werden einige Kinder aus Neuendorf, die derzeit bei uns angemeldet sind, sicher in den Kindergarten ihres Dorfes wechseln. Dann rechne ich bei uns mit einer Entspannung der Situation“, sagt Kruse. Die Mitglieder des Ausschusses sprachen sich im Verlauf der Sitzung dafür aus, den Vertrag mit der Fahrbücherei um fünf Jahre zu verlängern. Dem Antrag des Wassersportvereins Kollmar auf Bezuschussung für die Anschaffung eines Motorbootes zur Begleitung der Trainingsgruppen wurde entsprochen. Die Gemeinde wird 1000 Euro hierfür zur Verfügung stellen.

Uetersen Bürgervorsteher Adolf Bergmann lädt für Montag, 9. Oktober, zu einer Sitzung der Ratsversammlung ein. Sie beginnt um 19 Uhr. Unter anderem sollen Gelder für die Kosten der Stadtbus-Linie nach Tornesch freigegeben werden, jeweils 148.000 für 2018 und 2019. Die Fahrgastbeförderung überninmmt weiterhin die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP). Auch die neue Verrentungsmöglichkeit bei Zahlungen aufgrund der Straßenausbaubeitragssatzung soll von der Ratsversammlung beschlossen werden und damit Rechtskraft in Uetersen erlangen.

Schleswig-Holstein Die SPD hat bei der Bundestagswahl nirgends so viele Stimmanteile verloren wie in ihrer einstigen Hochburg Kiel, die Grünen in keinem Land so stark zugelegt wie in Schleswig-Holstein und die AfD nirgends so wenig hinzugewonnen wie im Norden. Das zeigt ein detaillierter Vergleich der Wahlergebnisse von 2017 mit denen von 2013.