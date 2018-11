Region Pinneberg in Kürze : +++ Weniger Arbeitslose in Wedel +++ Kabrio in Pinneberg gestohlen +++ Straße in Elmshorn versackt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

30. November 2018, 06:00 Uhr

Wedel Die Arbeitslosenzahlen in Wedel sind rückläufig: Das geht aus den neuesten Arbeitsmarktdaten hervor, die die Agentur für Arbeit veröffentlichte. Demnach betrug die Arbeitslosenquote in der Rolandstadt im November 2018 4,1 Prozent. Im November des vergangenen Jahres waren es 4,3 Prozent, im Oktober 2018 4,2 Prozent.

Elmshorn Autofahrer in Elmshorn müssen sich auf Staus und Behinderungen einstellen: Die Fahrbahn auf der Westerstraße ist versackt. Mit den Sanierungsmaßnahmen soll am Montag, 3. Dezember, begonnen werden. Das teilte das Amt für Flächenmanagement gestern Nachmittag mit. Bis voraussichtlich zum 21. Dezember wird die Westerstraße auf Höhe der Hausnummer 80 auf eine Fahrspur pro Richtung verengt.

Pinneberg Kabrio gestohlen: Wie die Polizei mitteilt, ist in der Nacht zu Mittwoch in Pinneberg-Waldenau das Auto von einem Grundstück in der Straße In de Simp gestohlen worden. Der Vorfall soll sich zwischen 19.30 und 9 Uhr ereignet haben. Der oder die Täter entkamen mit dem Kabriolett Typ M4. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 70.000 Euro.

Quickborn Bereits am Dienstag wurden drei geparkte PKW im Harksheider Weg in Quickborn angefahren: Gegen 22.50 Uhr kollidierte ein in Richtung Bundesstraße 4 fahrender weißer VW mit den Kleinwagen. Der Unfallverursacher flüchtete, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die betroffenen Autos waren auf einem Parkstreifen parallel zur Fahrbahn abgestellt.

Barmstedt Heute startet der Barmstedter Weihnachtsmarkt. Von 14 bis 21 Uhr ist geöffnet, es stehen etwa 150 Stände bereit. Auf dem Marktplatz findet ein Mittelaltermarkt statt. Morgen hat der Weihnachtsmarkt von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Zudem kommt morgen und Sonntag der Weihnachtsmann von 15 bis 18 Uhr zu Besuch.

Schenefeld Nur noch heute werden Beiträge angenommen: In dem Wettbewerb „Schenefeld von seiner schönen Seite“ der Stadt Schenefeld können Teilnehmer drei Fotos mit Motiven der Stadt unter fotowettbewerb@stadt-schenefeld.de einsenden. Eine Jury wird über die schönsten Bilder abstimmen und Gewinner küren.

Hamburg Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Billstedt hat die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag, 29. November, 22 Menschen vor den Flammen gerettet. Das Feuer sei in einem Lokal im Erdgeschoss ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Anwohner hörten gegen 2.10 Uhr einen lauten Knall, kurz darauf brannte es in dem kleinen Eckhaus an der Billstedter Hauptstraße lichterloh. Wodurch das Feuer in dem Lokal ausbrach, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Schleswig-Holstein Knochenfund auf der Ostseeinsel Fehmarn: Arbeiter haben ein menschliches Skelett ausgegraben. Entgegen ersten aufkommenden Gerüchten um den Serienmörder Arwed Imiela, der dort vier Frauen ermordete, war nach einer rechtsmedizinischen Untersuchung schnell klar, dass die Kochen keine Spuren von Gewalt aufwiesen. Polizeisprecher Dierk Dürbrook: „Die Knochen dürften älter als 100 Jahre sein, es gibt keine Anhaltspunkte für eine Straftat.“ Jetzt untersuchen den Fall Archäologen.