„Die Ehre nährt den Künstler“ : Weltstars zu Gast in Rellingen

Rellingen | Hermann Prey, Igor Oistrach, Elly Ameling, Mstislav Rostropovich, Paul Badura-Skoda, Sabine Meyer, Frank Peter Zimmermann, Christian Zacharias, Olga Scheps, Xavier de Maistre und Sir András Schiff. Die Liste der in der Rellinger Kirche aufgetretenen Weltstars ist lang und jedes Jahr kommen neue international bekannte Persönlichkeiten hinzu. Das liegt zuletzt nicht daran, dass die Rellinger Kirche dank des Rellinger Mai Festivals und des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) inzwischen schon seit 30 Jahren ein fester Aufführungsort ist.

„Rellingen gehört, musikgeschichtlich gesehen, zu den ersten Adressen der Region. Und das berechtigt, im spätbarocken Ambiente der Kirche nicht nur rückblickend eine tiefe Verbeugung vor den Leistungen der Künstler zu machen, und zwar auch im Namen des begeisterungsfähigen Publikums“, betont das Mitglied der Rellinger Eine-Welt-Aktionsgruppe Heinrich Asche.

Der leidenschaftliche Sammler instrumentaler Musik hat unter dem Motto „Die Ehre nährt den Künstler“ ein „Gästebuch“ in Form einer 60 x 80 Zentimeter großen Tafel aus Buchenholz initiiert. Das Werk mit zahlreichen Unterschriften der weltbekannten Stars ist in der Fresken-Loge der Kirche zu besichtigen. Es gibt inzwischen für jedes Jahr (2015-2017) eine eigene Gästebuch-Tafel. Schon die dritte Tafel wird bereits signiert. „Die eindrucksvolle Sammlung, ergänzt durch schriftliche Dokumentationen, lässt manchen Autogrammjäger vor Neid erblassen“, freute sich Asche.

Der Rellinger bittet die Künstler nach den Konzerten, mit Zustimmung von Kantor Oliver Schmidt, das Gästebuch von Hand zu signieren. Asches ehrenamtliche Doppelfunktion als Verkäufer im Laden und Animateur für Künstler-Autogramme entstand auf diese Art und Weise.

Es hat nach Auskunft des Rellingers im Zuge der nun dreijährig währenden Willkommens - und Erinnerungskultur für Künstler nie den Fall gegeben, dass einer der künstlerischen Akteure seine Unterschrift verweigert, oder ihr nur ungern zugestimmt hätte. „Die Künstler fühlen sich im Gegenteil über den Applaus hinaus als Persönlichkeit geehrt“, erläutert Asche. So solle es sein und „mache alle Beteiligten glücklich“.

Auf der Autogrammtafel fehlen lediglich drei Unterschriften. Warum dies so ist? „Ein Maestro mit attraktiver weiblicher Eskorte durfte infolge seiner Gewohnheiten eine Stunde vor der Aufführung nicht mehr angesprochen werden“, erinnerte sich Asche. Eine halbe Stunde vorher habe er seinen Tee genommen, eine Viertelstunde vorher seinen Sherry – und nach dem Auftritt habe absolutes Schweigegebot gegolten.

Eine bekannte Sängerin kündigte ihre Zustimmung fürs Autogramm nur an, wenn es nicht viele Zugaben gebe würde. Die Zeitnot sei ansonsten „zu groß“. Asche erblickte nach dem Konzert nur noch halb geöffnete Türen der VIP-Shuttle-Limousine. Die Begleitperson habe bedauernd mit den Achseln gezuckt. Der dritte Fehlschlag gestaltete sich nach den Worten Asches „weniger elitär“. Die sechs Mitglieder einer Band hätten zwar signiert, nicht aber deren Chef. Denn dieser habe sich „von Hunger gepeinigt, schon auf dem Wege“ zu einem Restaurant befunden.

Eine der originellsten Unterschriften stammt vom Borodin-Quartett aus Moskau. „Die vier Russen diskutierten ausführlich in mir unverständlicher Landessprache“, erinnert sich Asche. Einer der Musiker habe Violinschlüssel und originelle Notenlinien skizziert, die dann von den vier Unterschriften gekrönt wurden. „Diese Unterschrift ist eine der Originellsten, die auf der Tafel zu finden sind“, sagte Asche.

Zur Historie und Architektur: Kein geringerer als der diesjährige Jubilar Georg Philipp Telemann (250. Todestag) weihte mit einer von ihm komponierten und uraufgeführten Einweihungskantate die Rellinger Kirche im Jahr 1756 ein. „Der bekannte Kirchenarchitekt Cai Dose erhielt vom damals zuständigen König den Zuschlag, in Rellingen eine neue Kirche in der ungewöhnlichen Form eines Achtecks (Oktogon) zu bauen“, erinnert Asche. Es ist Dose zu verdanken, dass damals ein akustisch einmaliger Raum entstand, der sich auch für jede Art musikalischer Darbietung hervorragend eignet. Asche: „Das heutige Zauberwort Akustik der Elbphilharmonie ist also nicht neu, sondern hat im benachbarten Rellingen schon seit 261 Jahren eine große Anziehungskraft, zugegebenermaßen, in bescheideneren Dimensionen.