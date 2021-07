Voting des Tages : Welchen Stellenwert bei der Kommunikation haben Videochats bei Ihnen nach der Corona-Pandemie?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von Florian Kleist

02. Juli 2021, 18:00 Uhr

Nach dem Ende der Corona-Pandemie würde die Mehrheit der Deutschen gerne wieder auf Videokonferenzen und -chats verzichten. Das geht aus einer YouGov-Umfrage im Auftrag von Web.de und GMX hervor. Weniger als ein Drittel der Befragten will demnach weiter regelmäßig Videotelefonie-Dienste nutzen.

Geht es ausschließlich um Beratung, egal ob für Versicherungen oder rund um die Ernährung, so wollen sogar mehr als 90 Prozent der Befragten Video-Angebote in Zukunft lieber links liegen lassen. Auch Fort- und Weiterbildungen will die überwältigende Mehrheit lieber wieder in der analogen Welt besuchen.

Wir fragen daher heute:

Welchen Stellenwert bei der Kommunikation haben Videochats bei Ihnen nach der Corona-Pandemie? Einen hohen, ich werde sie häufiger nutzen. Einen geringen bis mittleren, ich werde sie nur nutzen, wenn es sinnvoll ist. Keinen, ich werde darauf so gut es geht verzichten. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.