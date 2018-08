Region Pinneberg in Kürze : +++ Weitere Wolfsrisse im Kreis Pinneberg +++ Kunstrasen für den EMTV +++ Wake up Pi in Pinneberg +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

31. August 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Wolfsangriffe auf Schafe werden immer mehr zu einem Problem für die Schäfer in den Kreisen Pinneberg und Steinburg. Allein innerhalb der vergangenen sechs Wochen melden Schafsbesitzer fünf vom Landeslabor bestätigte Wolfsangriffe auf Schafe im Kreis Pinneberg und im angrenzenden Kreis Segeberg. Auch in Quickborn-Lenze wurde am 22. August ein Schaf gerissen, die Bestätigung eines Wolfsangriffs steht noch aus. Zuletzt hat am Donnerstag der Schafzüchter Volker Kruse aus Westerhorn vom Wolfsmanagement Schleswig-Holstein die Information halten, dass zwei seiner Schafe in der Nacht vom 8. August tatsächlich von einem Wolf angegriffen worden sind. Auf einer Weide entdeckte seine Frau den Kadaver eines Mutterschafs und ein an der Kehle schwer verletztes Lamm. Die Wunde war so schwer, dass das Jungtier eingeschläfert werden musste.

Elmshorn Die Finanzierung steht. Jetzt können die Bagger anrollen. Der EMTV wird noch in diesem Jahr den Grandplatz an der Wilhelmshöhe in einen Kunstrasenplatz umbauen. Die Kosten betragen zirka 760.000 Euro. Die gute Nachricht für die Stadt und den Verein: Das Land fördert den EMTV-Platz mit 250.000 Euro. „Damit konnte keiner rechnen“, betont EMTV-Vorstand Uwe Altemeier.

Pinneberg Es hat seinen Stammplatz im Pinneberger Veranstaltungskalender: Das Open-Air-Rockfestival Wake up Pi im Drosteipark. Zum 18. Mal wird es am Sonnabend, 8. September, von 14 bis 22 Uhr stattfinden. Der Eintritt ist – wie immer – frei. '„Es ist eine lebendige Sache, die seit so vielen Jahren gemeinsam von so vielen Händen getragen wird“, sagt Raimund Bohmann, Stadtjugendpfleger der Stadt Pinneberg. „Und es ist fantastisch, dass wir in jedem Jahr Unterstützung bekommen, um das Wake up Pi wahr werden zu lassen“, fügt Jens Schmidt, Hausleiter des Geschwister-Scholl-Hauses, das Veranstalter ist, hinzu.

Hamburg Shantys, Schifferklavier, Burlesque und Hip-Hop – alles Auftritte beim Hamburger Landesfest des rot-grünen Senates vor 4000 Gästen, das von Dutzenden Unternehmen gesponsert wurde. Diese Veranstaltung wird aktuell in Politikerkreisen und den Medien, aufgrund des Auftritts der Tänzerinnen „The Sinderellas“, hitzig diskutiert. Die Diskussion liegt darin begründet, dass die Künstlergruppe New Burlesque tanzt.

Schleswig-Holstein Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im August zwar leicht gestiegen, liegt aber deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte, waren im August rund 84.900 Frauen und Männer ohne festen Job gemeldet. Das sind 9000 oder 9,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Damit wurde die niedrigste Arbeitslosenzahl in einem August seit 1992 erreicht.