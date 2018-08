Region Pinneberg in Kürze : +++ Weiter viele Kirchen-Austritte +++ Square Dance in Pinneberg +++ A7-Ausbau bei Quickborn schneller als geplant +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

30. August 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Immer mehr Menschen im Kreis Pinneberg kehren der Kirche den Rücken. Für das vergangene Jahr vermelden die katholischen und evangelischen Gemeinden erneut hohe Austrittszahlen. Die Gemeinden in Barmstedt, Elmshorn und Hohenfelde-Hörnerkirchen gehören zum Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf. 533 Mitglieder wurden den Kirchen im Norden des Kreises 2017 abkömmlich. Das sind fast sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt zählen die Gemeinden 36.974 Mitgliedern.

Pinneberg An diesem Wochenende steht Pinneberg im Zeichen des Square Dance. Beim Fall-Round-Up 2018 werden mehr als 1000 Teilnehmer aus Nordeuropa erwartet. Beim dreitägigen überregionalen Tanztreffen sind auch die Teddycoats aus Uetersen involviert.

Kiel/Quickborn Es geht schneller als gedacht. Eigentlich sollte der sechsstreifige Ausbau der Autobahn 7 zwischen Bordesholm und dem Hamburger Rand erst Ende des Jahres fertig werden. Doch jetzt können vermutlich zwei wichtige Bauabschnitte schon vorher für den Verkehr freigegeben werden. „Wir sind in den letzten Zügen“, sagt der Sprecher von Via Solutions Nord, Florian Zettel, der die Baustelle koordiniert. Genaue Prognosen wagt er nicht, aber: „Wenn das Wetter so bleibt, es nicht viel regnet oder zu kalt wird, könnten wir in einigen Bereichen deutlich früher fertig werden. Das ist unser Ziel.“ Das gilt vor allem für den Bauabschnitt sechs zwischen Quickborn und Bönningstedt (Kreis Pinneberg), an dem nur noch Restarbeiten zu erledigen sind.

Elmshorn Die Fahrräder an den Elmshorner Schulen besser sichern: Dafür setzen sich die Elmshorner Grünen ein. Sie schlagen vor, an den Einrichtungen abschließbare Fahrradgaragen aufzustellen, in denen die Räder sicher abgestellt werden können. Vorbild soll dabei die geplante Fahrradgarage mit 200 Plätzen am Elmshorner Bahnhof sein. Das Stellplatzsystem, das von Nah.Sh zur Verfügung gestellt wird, soll auf die Schulen übertragen werden.

Schenefeld Das Glück, 100Jahre alt zu werden, haben nicht viele Menschen. Die Schenefelderin Ursula von Arnstedt gehört dazu. Kürzlich empfing sie nachträglich unter anderem Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD). Die 100-Jährige hat viel erlebt in ihrem langen Leben. Die Hamburgerin verlor ihre Mutter bereits im Alter von sechs Jahren an den Folgen einer Bauchhöhlenschwangerschaft. Ihren Mann verlor von Arnstedt ebenfalls früh durch einen tragischen Unfall. Danach zog die Hamburgerin zurück in ihre alte Heimat. Dass sie so lange so fit geblieben ist, führt die Seniorin auf ihre regelmäßigen sportlichen Aktivitäten zurück.

Hamburg Die bundesweit ersten Dieselfahrverbote haben in Hamburg-Altona zu einer stärkeren Luftbelastung auf den Ausweichstrecken geführt. Das ist das Ergebnis von stichprobenartigen Schadstoffmessungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Schleswig-Holstein Viele Kinder sind zu dick, verhaltensauffällig und sprechen schlecht. So lassen sich die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen in Schleswig-Holstein zusammenfassen, die das Sozialministerium jetzt veröffentlichte. Bei jedem fünften Kind halten die Schulärzte die Kompetenzen in der deutschen Sprache für nicht ausreichend für den Schulbesuch.